Госкомитет нацбезопасности запретил правозащитнику Камилю Рузиеву выезд за пределы Кыргызстана. Об этом «Клоопу» сообщил он сам.

Адвокатка Рузиева Чынара Джакупбекова направила ходатайство в ГКНБ с просьбой снять эти ограничения.

Фото: Камиль Рузиев

Юристка напомнила, что 12 августа 2022 года Каракольский горсуд оправдал Камиля Рузиева по делу о подделке медицинской справки за отсутствием состава преступления.

В ходатайстве говорится, что ГКНБ незаконно выставил ее подзащитному сторожевую карточку.

«О выставлении сторожевой карты как нам, так и суду не было известно, так как в материале дела отсутствовали соотвествующие процессуальные документы», – написала Джакупбекова.

Между тем сам Камиль Рузиев сообщил, что его пригласили на лечение в Грузию. Однако он может поехать туда из-за сторожевой карты. Правозащитник считает, что спецслужбы таким образом нарушают его право на здоровье.

Дело Рузиева

Правозащитник Камиль Рузиев известен как глава правозащитной организации «Вентус». Еще 2015 году его подвергли пыткам сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он впредь не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Следователь Нурбек Токушев несколько раз угрожал жизни правозащитника. В итоге его уволили после того, как он угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову.

Токушева также обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Рузиев.

Правозащитник обратился в ГКНБ и прокуратуру с заявлением о расследовании угроз и пыток со стороны следователя. Однако правоохранительные органы ничего не предприняли. Тогда Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ за их бездействие.

29 мая 2020 года на выходе из суда в Караколе после заседания, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору, Рузиева задержали. Позже в ГКНБ сообщили, что правозащитника подозревают в «мошенничестве» и подделке медицинских справок о лечении.

Хотя сам правозащитник настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали, и у него ослабло здоровье. Он сказал, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

Судебный процесс по делу Рузиева начался в сентябре 2020 года. К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела.

В начале июня 2020 года после суда, на котором правозащитника отпустили под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя людьми, интересы которых когда-то представлял Рузиев. На видео они обвинили его в якобы мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к тогдашнему полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Кыргызстанка заявила, что сотрудники ГКНБ «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.