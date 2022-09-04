Дело активиста Адилета Балтабая передали в Первомайский районный суд Бишкека. Об изданию 24.kg сообщил его адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, милиция завершила расследование уголовного дела. На следующем судебном заседании допросят свидетелей.

Балтабая задержали 30 июня в рамках уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Его подозревют в призыве к массовым беспорядкам.

Сотрудники Первомайского УВД уже задерживали его в начале апреля. Однако в рамках какого дела, не уточняли. Журналиста отпустили в тот же день под обязательство о явке.

Во второй раз активиста задержали 30 мая во время трансляции прямого эфира. Его доставили в следственную службу

Первомайского УВД. Он направлялся к Дому правительства на акцию протеста против установки контрольно-кассовых машин. В этот момент к нему подошли двое мужчин в гражданской форме, один из которых представился сотрудником Первомайского РОВД. Однако имен своих они не называли.

Владелец телеканала Next TV Равшан Джеенбеков рассказывал «Клоопу», что Адилет Балтабай работал корреспондентом последние два месяца.

«Его обвиняют якобы в призыве к захвату власти. Сейчас его допрашивают как свидетеля. Сказали, что делают это по указанию ГКНБ. После обеда он снова пойдет в Первомайский РУВД на допрос», – рассказывал он.

Джеенбеков также говорил, что поводом для допросов послужили личные посты активиста в Facebook.

Балтабай в своих постах писал о давлении на свободу слова, о месторождении Джеруй, выступал против ККМ и казино в Кыргызстане, против строительства резиденции президента, выступал в защиту журналиста Болота Темирова и поднимал еще многие другие проблемные темы страны.