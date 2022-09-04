В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области нашли повешенной 29-летнюю женщину. Об этом «Клоопу сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По их данным, тело погибшей нашли дома 23 июля. Женщина оставила предсмертную записку.

«Человек думает о других плохо, если сам так всегда поступает. Приведи действительно распутную невестку и проведи жизнь, находя ее вечно в постели других мужчин», – говорится в записке.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Назначены необходимые экспертизы.

Журналист Ыдырыс Исаков взял комментарии у близких погибшей.

Родители девушки рассказали, что свекровь жестоко обращалась с их дочерью. Они предположили, что предсмертная записка адресована именно свекрови погибшей.

Домашнее насилие в Кыргызстане

В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. При этом не всегда насильственная смерть фиксируется по статье «Убийство». В Уголовном кодексе есть такие статьи как «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью», если это привело к смерти и «Доведение до самоубийства».

При этом в среднем за 10 лет 96% виновных в насилии — мужчины, и в основном это мужья, избивающие своих жен. В 4 случаях из 5 насилие совершается агрессорами в состоянии алкогольного опьянения, большинство из них — безработные.

Большая часть женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытала в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

Что делать, если человек в тяжелом психологическом состоянии и может решиться на самоубийство?

Обратиться к психологу. Если нет контактов психолога или средств, то можно позвонить в круглосуточную горячую линию.

В министерстве труда есть бесплатная круглосуточная горячая линия. По номеру 111 любой житель Кыргызстана может позвонить и получить психологическую помощь. Психологи могут проконсультировать как взрослых, так и детей.

Также для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.