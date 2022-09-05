Братья-близнецы из Кыргызстана Омар и Эмир Асанбековы дошли до полуфинала чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже.

Братья рассказали, что это их первая поездка в Европу.

«Мы очень рады получить столько теплых слов от вас. Спасибо большое, Париж. Мы не ожидали похвалы от топовых танцоров мира. Мы очень тронуты», – написали они.

Чтобы попасть на чемпионат мира, кыргызстанцы прошли отборочный турнир в Бишкеке, на котором были участники из Казахстана и Узбекистана.

В 2017 году Омар и Эмир принимали участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Однако кыргызстанцы покинули проект, потому что отказались исполнить танец в стиле vogue.

«Мы просто обещали маме, что не будем танцевать женский стиль vogue», – сказали они судьям.