Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал, что на комитете по бюджету парламентарии рассмотрят вопрос кредита, который планирует взять Кыргызстан для модернизации энергосектора. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Бекешева, по этому соглашению страна планирует взять кредит в размере $50 млн сроком на 38 лет.

«В соглашении намекают на изменение тарифной политики в сфере электроэнергетики, видимо будет увеличение. Кредит берётся на модернизацию электроэнергетического сектора: реабилитацию и модернизацию распределительных сетей на сумму $10 млн, цифровизация распределительной сети на $35 млн, укрепление систем социальной защиты на $3 млн, институциональное развитие и поддержку реализации проекта на $2 млн», – написал Бекешев.

Депутат рассказал, что они планируют рассмотреть еще одно соглашение, которое будет касаться ЕАЭС. Соглашение подразумевает использование навигационных пломб при перевозках грузов.

Бекешев рассказал, что такие пломбы помогут отслеживать в реальном времени товар, перевозимый по территории стран ЕАЭС.

«Эпоха цифровизации потихоньку приходит и к нам, но у нас обычно стараются на этом заработать. Было бы хорошо, если б зарабатывали кыргызские бизнесмены, но нас не допустят к цифровизации в рамках ЕАЭС. Тому пример маркировка товаров, которой занимается Центр развития перспективных технологий, аффилированная с одним из российских олигархов», – отметил депутат.

Бекешев добавил, что парламентские комитеты начнут заседать с 5 сентября.