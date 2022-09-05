Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике 5 сентября одобрил кандидатуру Гулнары Баатыровой на должность министра здравоохранения. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На заседании комитета стало известно, что Баатырова около десяти лет работала вне системы здравоохранения. Однако, по ее словам, будучи членом Центральной избирательной комиссии, она не бросала основную работу.

«В ЦИК общественная работа, которую можно совмещать с основной. Я не отстранялась от работы в сфере медицины. Была председателем медицинской аккредитационной комиссии Минздрава», – сообщила она.

Окончательное решение по Баатыровой парламент примет 7 сентября.

Прежнего главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева Генпрокуратура задержала 2 июня. В отношении чиновника завели семь уголовных дел – одно дело по статье «Коррупция», два дела по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

Позже Садыр Жапаров отстранил Бейшеналиева от должности главы Минздрава на время следствия, а временным и. о. стал Жаркынбек Касымбеков.

После задержания Бейшеналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Но уже 16 июня суд отпустил чиновника под домашний арест. 16 августа адвокат Кайсын Абакиров сообщил, что МВД прекратило одно уголовное дело в отношении Бейшеналиева. По его словам, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».

Позже и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков опубликовал приказ о том, что Бейшеналиева 19 августа назначили директором детского реабилитационного центра «Алтын балалык».

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