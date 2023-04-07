Президент Садыр Жапаров 7 апреля почтил память погибших во время апрельской революции 2010 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

Фото: Пресс-служба администрации президента

Апрельская революция

7 апреля 2010 года в Кыргызстане прошла революция, в результате которой свергли президента Курманбека Бакиева. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Во время протестной акции против демонстрантов применили оружие. В результате погибли более 80 человек.

Бакиев бежал вместе с семьей в Беларусь, где проживает до сих пор, а в Кыргызстане против него и членов его клана возбудили уголовные дела. Свергнутого президента заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Его брата — экс-главу Службы госохраны — Жаныша Бакиева заочно приговорили к пожизненному заключению.