Турецкий журнал Defense Turk, отслеживающий новости по оборонной промышленности и военным вопросам, 6 апреля сообщил, что Турция экспортировала в Кыргызстан системы İHTAR, предназначенные для противодействия мини-/микро-Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным издания, система İHTAR разработана турецкой оборонной компанией ASELSAN для нейтрализации угроз в городских и сельских условиях. Кроме Кыргызстана системы поставили в Турецкую республику Северного Кипра, Нигер и Анголу.

Кыргызстан уже не раз импортировал из Турции военную технику. После последнего вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года, власти Кыргызстана закупили у Турции беспилотники «Байрактар», «Аксунгур», «Акынжы» и «Анка».

Кроме этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в марте сообщал, что за последние два года власти потратили $1 млрд на оборону страны.

«Но самое главное — мы не готовимся к войне, мы готовимся к обороне, чтобы наше государство не страдало, чтобы ни один метр нашей земли не был захвачен», — сказал тогда Ташиев.

Кроме беспилотников Кыргызстан уже закупил первую партию беларусских мобильных зенитно-ракетный комплексов (ЗРК) «Печора-2 БМ», чтобы ими «закрыть небо» в Баткене.