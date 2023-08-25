Глава страны Садыр Жапаров 25 августа открыл в Чолпон-Ате президентский лицей «Акылман» для одаренных детей. Об этом сообщает информагентство «Кабар».



Глава государства отметил, что «совершенствование умственных способностей одаренных детей под опекой государства будет неоценимым вкладом не только в сферу общего образования, но и в развитие страны, воспитание будущих поколений в правильном направлении».

«Открытие лицея “Акылман” будет способствовать раскрытию талантов каждого ученика в общеобразовательных школах, а также будет способствовать увеличению их числа. В этих целях на систематической основе необходимо устраивать различные конкурсы и олимпиады по определению знаний среди школьников», — сказал он.

Жапаров подписал указ о создании лицея «Акылман» в Чолпон-Ате 15 июня.

В лицей будут принимать тех, кто окончил 6 классов. Ученики смогут сами выбирать отдельные предметы и уровни их преподавания с учетом своих интересов и особенностей.

Всего в лицее в первый год будут учиться 72 ученика со всей республики. В каждом классе будут не более 24 учащихся. Обучение в лицее будет бесплатное, а ученики, приехавшие в лицей из других регионов, будут жить и питаться бесплатно.