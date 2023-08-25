Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил изданию 24.kg, что Жапаров действительно летал в Венгрию на частном бизнес-джете. Ранее журналисты проекта Temirov Live рассказали, что Жапаров полетел в Будапешт с рабочим визитом на частном самолете Airbus ACJ319, принадлежащей катарской авиакомпании Qatar Executive.

По словам Султанбаева, власти Кыргызстана, как и в прошлый раз, потратились только на авиатопливо — израсходовали около 800 тысяч сомов.

По данным Temirov Live, аренда Airbus ACJ319 стоит более 7 млн сомов (свыше 74 тысяч евро). Примечательно, что в феврале Жапаров летал в Будапешт бортом №1 (самолет ТУ-154), а не на частном бизнес-джете.

Airbus ACJ319 имеет множество вариантов компоновки и вмещает от 19 до 50 пассажиров. Как отмечается на сайте Jet Partners, предоставляющий услуги бизнес-авиации, этот самолет идеально подходит для больших компаний и содержит широкий спектр удобств на борту: от просторного офиса до комфортабельных спальных мест.

Ранее в администрации Жапарова говорили, что президенту приходится летать на частных самолетах, потому что борт №1 считается устаревшим и небезопасным. Отмечалось, что некоторые страны отказываются принимать в своих аэропортах борт №1.

Поэтому Жапаров и глава Кабмина Акылбек Жапаров часто летают в зарубежные страны бизнес-джетах. По оценкам журналистов, такие перелеты могут обходиться бюджету страны в десятки тысяч долларов. При этом власти Кыргызстана настаивают, что не платят за использование бизнес-джетов, а лишь покрывают расходы на авиационное топливо.

Кроме того, администрация президента готовится приобрести в лизинг один из частных самолетов – это будет либо Bombardier Challenger, либо Embraer Legacy.

Борт №1 — самолет ТУ-154 — был выпущен в 1993 году. Его в 2006 году Кыргызстану подарил российский президент Владимир Путин. С тех пор на нем летали кыргызские президенты, пока Жапаров не начал пользоваться услугами частных бизнес-джетов.