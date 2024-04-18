Оригинал материала опубликован на сайте издания «Новая-Европа».
Парламент Грузии после шумных дебатов между правящей партией и оппозицией всё же принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За него проголосовали 83 депутата. Оппозицию перед голосованием выдворили из зала за шум.
В Тбилиси снова уличные протесты: тысячи граждан Грузии намерены помешать своему парламенту принять «русский закон», который объявит неправительственные организации «пятой колонной». Два десятка человек уже задержаны, есть свидетельства, что полиция избивала участников митинга. Власти не намерены уступать, оппозиция — уходить с площади. Поэтому «беспорядки в Тбилиси» кончатся еще не скоро — закон предстоит рассмотреть в нескольких комитетах и принять в трех слушаниях. На «Грузинскую мечту» давит и Запад, где открыто призывают не принимать закон. При этом политологи не могут до конца объяснить, почему миллиардер Бидзина Иванишвили провоцирует такой раскол в обществе в преддверии выборов.
Митинг «Мечты»
Неподалеку от парламента Грузии, прямо на прутьях ограды, висит объявление-приглашение: «В случае, если вас будут разгонять, наши двери открыты». На другой цветной бумажке написано просто: «Вода» — и указано направление, где ее брать. Сотрудники близлежащего кафе сообщают в соцсетях, что собрали медикаменты и готовы предоставлять помощь попавшим под струи водомета или перцового газа. Соцсети заполнены советами о том, в чем ходить на акции и как уберечься от воздействия газа. В Тбилиси снова протесты: третий день подряд тысячи людей выходят на Руставели, протестуя против принятия закона «о прозрачности», списанного с российского «закона об иноагентах». Год назад эти же люди уже заставили «Грузинскую мечту» отозвать закон. Но в партии миллиардера Бидзины Иванишвили решили, что со второго раза сумеют объявить «проводниками иностранных сил» все неправительственные организации, получающие западные гранты. Таких в стране несколько тысяч — сотрудники НПО занимаются проблемами, на решение которых у государства зачастую нет ни времени, ни денег: например, это поддержка центров для детей с аутизмом, предоставление помощи женщинам — жертвам домашнего насилия, развитие фермерских хозяйств, проведение интернета в горных селах, другие инфраструктурные и даже научные проекты.
За год, прошедший после первой неудавшейся попытки официально объявить НПО «врагами», многое изменилось — Грузия стала ближе к Европе, получив статус кандидата в ЕС, а вместе с ним и целый список условий, которые предусматривают развитие демократии. Не изменилась только риторика правящей партии, которая по-прежнему использует термины «агенты» и «вредители» в отношении тех НПО, которые занимаются расследованиями, защитой прав человека, выявлением коррупции, и в последнее время очень надоедают властям требованием провести «веттинг» — процедуру проверки работы судей.
«Мечта» спустя год вновь буквально обвиняет западные фонды в «финансировании радикализма и революционных настроений» в Грузии, и уже сейчас, безо всякого закона, называет авторитетные НПО «экстремистами». Если закон примут, все организации, чье зарубежное финансирование превышает 20% от общего их бюджета, должны будут зарегистрироваться в реестре как «организации, проводящие интересы иностранной силы».
Факт, что сегодня ни у одной партии в Грузии нет возможности вывести на улицы столько людей, чтобы до отказа заполнить площадь и вынудить власти мобилизовать спецназ, который обеспечивал бы депутатам беспрепятственный вход и выход из парламента. «Эти люди пришли сюда не из-за партийной принадлежности, протест такого масштаба спровоцировали действия «Грузинской мечты»», — подтверждают лидеры оппозиции во время включений с акции.
Несмотря на старания «Мечты» представить закон как западную, а не российскую практику, тратить время на обсуждение таких нюансов уже нет смысла, считает политолог Гия Хухашвили. «Вопрос стоит так: либо закон не примут, и тогда мы остаемся на европейском пути. Или же закон принимают, и это значит, что Грузия отказывается от европейской интеграции и идет в Российскую Империю».
Не стал терять времени на разъяснения и депутат от оппозиции Алеко Элисашвили. Накануне во время рассмотрения закона в комитете он подскочил к трибуне, за которой выступал лидер большинства Мамука Мдинарадзе и прервал его представление законопроекта ударом в ухо, после чего буквально вынес его с трибуны. На Элисашвили тут же, в комитетском зале, накинулась с побоями группа депутатов от «Мечты». Однако это не помешало оппозиционеру уже через пару часов выступать на митинге перед парламентом. Туда же попали и другие депутаты от оппозиции, которых выдворили с заседания. В итоге юридический комитет законопроект одобрил, хотя толпа на улице свистела, пела гимны Грузии и Евросоюза, и скандировала:
«Монебо!» — с грузинского на русский это слово точнее всего переводится как «холопы».
Всё это: песни, плакаты «Грузия — не Россия», «Да — Европе, нет — русскому закону» — было на акциях и в прошлом году. А вот тактика правительства изменилась: полицейских перед парламентом стало гораздо больше, а на всех воротах парламента установили дополнительные огромные замки.
Боязнь толпы у «Мечты» появилась еще в 2019 году, когда стихийный протест против появления в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова полиции удалось подавить только путем жесткого разгона с помощью резиновых пуль, стоивших трем митингующим потери зрения. Во время «ночи Гаврилова» участники митинга довольно быстро снесли ворота парламента. Тогда власти осознали, что парламент вполне может быть взят штурмом.
Задержания
Пока до такого накала страстей далеко, но Тбилиси пережил уже две напряженные ночи: полиция каждый вечер пытается отогнать участников акции от служебного входа в парламент, чтобы не дать митингующим устроить «коридор позора» для депутатов из «Мечты». Накануне полиция уже использовала перцовый газ. За два дня было задержано 25 человек. Минувшей ночью спецназ без видимой причины, под самый конец акции, которая проходила исключительно мирно, избил нескольких активистов и троих журналистов из либеральных изданий «Publica», «Tabula» и «April».
В понедельник на акции было задержано 14 человек. Адвокат четверых задержанных Лаша Ткешеладзе сообщил, что у них травмы в области головы и поясницы, у одного полностью разорвана одежда. По словам адвоката, который намерен добиваться расследования, его подзащитных «избивали и оскорбляли, когда вели через полицейский кордон».
На следующий день, во вторник, в административном порядке на акции были задержаны 18 человек — это официальные данные МВД.
«Они физически противостояли полицейским и бросали в их сторону разные предметы, в том числе камни и бутылки», — сообщил пресс-центр ведомства, отметив: из-за этого пострадал один полицейский и был поврежден полицейский автомобиль.
Как раз после этого инцидента против демонстрантов, стоявших на соседней с Руставели улице, у бокового входа в парламент, и был применен перцовый спрей, поясняет полиция. Кстати, те, кто стоял на проспекте перед парламентом, этого даже не почувствовали — толпа была очень плотной. И тут уместно задать вопрос о том, как можно разогнать столько людей? Год назад события развивались именно так: чем больше полиция пыталась сместить людей с улицы, тем больше демонстрантов на нее выходило. Всё говорит о том, что так будет и на этот раз. Как только в сети появились кадры, на которых полицейские гоняются за участниками акции и ногами бьют прячущихся под автомобилями молодых людей, желающих прийти на акцию только прибавилось.
Минздрав тем временем сообщил, что к этому времени госпитализированы семь человек, двое из них — сотрудники полиции.
Серия пенальти
Чем дольше длятся протесты и чем больше власти противопоставляют себя молодежи с европейскими флагами, тем очевидней выбор общества. 17 апреля, когда «Грузинская мечта» собралась, чтобы принять законопроект в первом чтении, пришли неприятные новости — на этот раз спортивные. Если в прошлом году первым против закона об иноагентах в фейсбуке выступил прославленный тбилисский «Динамо», после чего аналогичные посты посыпались и от других организаций, то на этот раз застрельщиками стали футболисты национальной сборной, которые в марте осуществили заветную мечту грузин и впервые прошли на Чемпионат Европы. В марте, после победы над Грецией, доставшейся только по итогам финальной серии пенальти, грузинские футболисты буквально стали национальными героями, а выходу на Евро люди радовались не меньше, чем получению Грузией статуса страны-кандидата в ЕС.
В ночь на 17 апреля серию «пенальти» в соцсетях начал капитан сборной Джаба Канкава, опубликовавший фото с флагами Грузии и Евросоюза. Россия в посте упоминалась в нецензурном контексте. В течение ночи и на следующий день посты с флагами Грузии и ЕС, а также с подписью «Путь Грузии — в ЕС», опубликовали практически все члены сборной, включая обожаемого болельщиками Буду Зивзивадзе (нападающего клуба «Карлсруэ») и звезды итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелия, которого в Грузии почитают буквально как полубога. Зивзивадзе был более многословным, чем другие, и попросил «не благодарить его, потому что он говорит то, что должен сказать каждый грузин». Между прочим, после выхода на Евро вся сборная Грузии была награждена правительственными «Орденами чести».
У «русского закона» оказались и другие противники со спортивного Олимпа — возможно, самые известные на сегодня грузинские спортсмены: чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия и боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
«Больно смотреть, как спецназ избивает участников митинга, которые борются за благополучие всех, даже полиции. Важно, чтобы голос грузинского народа был услышан и с ним считались. Жаль, что грузинскому народу еще предстоит за это бороться. Стремясь к Европе, мы вместе сможем построить более благополучное и мирное будущее нашей страны», — написал Илия Топурия, которого после последней громкой победы в Калифорнии принимали в Тбилиси как героя, в том числе и премьер-министр Кобахидзе, лично попросивший Минюст сохранить спортсмену грузинское гражданство после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Илье Топурия гражданства Испании.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, сам бывший игрок «Милана», попытался сделать хорошую мину и обернуть выступления действующих игроков сборной в приятную для «Мечты» обертку. «Конечно, будущее Грузии — это Европа! Разве кто-то в этом сомневается? То, что мы добились каких-то успехов на пути евроинтеграции, то, что мы можем свободно ездить в европейские страны с грузинским паспортом без визы, всё это произошло при правительстве «Грузинской мечты». Соглашение об ассоциации подписано, мы получили статус кандидата. Я обещаю, что мы вступим в Евросоюз на условиях «Грузинской мечты». Послания игроков — это наш дух — наше будущее — Европа!»
«Мечта» обвиняет всех
В последнее время официальные новости из Грузии заставляют гадать, действительно ли страна собирается вступать в Евросоюз. «Грузинская мечта» уже вторую неделю обвиняет западных партнеров в «излишнем вмешательстве во внутренние дела страны».
«Вмешательство» — это, наверное, когда парламенты 13 европейских стран призывают «Мечту» отозвать закон об иноагентах. С таким совместным заявлением выступили главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, Норвегии и Польши.
И Госдеп уже четыре раза критиковал законопроект. Вот это последнее — вчерашнее заявление:
«Как мы неоднократно заявляли в течение последних нескольких недель, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что в случае принятия этого законопроекта организациям гражданского общества, работающим над улучшением жизни граждан Грузии, будет нанесен ущерб, и это уведет Грузию с европейского пути. Мы также обеспокоены тем, что этот законопроект помешает независимым медиа-организациям предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии. Мы продолжаем делиться нашими опасениями публично и в частных беседах».
Видимо, частные беседы были очень нелицеприятными, в связи с чем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к дипкорпусу: «Меня беспокоит, что некоторые представители дипкорпуса слишком активно участвуют во внутриполитических дискуссиях страны».
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также является генсеком «Грузинской мечты», считает, что ЕС и США очень похожи на СССР:
«Сегодня происходит то же самое, что и в Советском Союзе, — указания, по которым вы не могли сделать ни шагу, если не согласовали это с ЦК».
А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, находясь с визитом в Берлине, был так уверен в себе, что прямо на совместном брифинге стал убеждать канцлера Германии Олафа Шольца: грузинский закон соответствует европейскому стандарту. Но Шольц ему почему-то не поверил. Ответ Шольца так не понравился «Мечте», что появилась версия, согласно которой слова канцлера на брифинге якобы исказил переводчик — сторонник партии Саакашвили «Национальное движение». Но так как мир всё-таки не состоит исключительно из сторонников третьего президента Грузии, вскоре посольство Германии в Грузии вынуждено было опубликовать официальный перевод ответа Шольца:
«Я хотел бы еще раз сказать, что мы, как и весь Европейский союз, критически относились к закону об организациях с иностранным влиянием и, когда он был приостановлен, очень надеялись, что он больше не встанет на повестку дня. Теперь появилась новая законодательная инициатива, которая идет в том же направлении. Наша критика остается прежней, как и в прошлый раз, и мы надеемся, что этот закон не будет принят в том же виде, и сейчас будут приняты во внимание критические заявления […] В Европейском союзе нет подобной регуляции. Обсуждается вопрос о том, чтобы сделать что-то, что обеспечит прозрачность в определенных областях, но это другая регуляция и другая концепция, чем та, что мы обсуждаем здесь. В Евросоюзе ее пока не приняли и, вероятнее всего, не примут. Существовала определенная регуляция в Венгрии, которую отменил Европейский суд».
Видимо, наученный опытом Шольца, президент Евросовета Шарль Мишель был очень недвусмысленным в своей оценке грузинского законопроекта. В своем заявлении он так и сказал: «Хочу четко сказать: законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует стремлению Грузии к Европейскому Союзу и траектории ее вступления. Он не приблизит Грузию к Европейскому Союзу, а отдалит ее».
Не добившись успеха в прямой дискуссии, Ираклий Кобахидзе решил еще раз нарушить протокол: он провел в Тбилиси встречу с послами США, ЕС и стран Евросоюза, предложив дипломатам (!) публично обсудить законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в прямом эфире. Тут хочется вспомнить о том, что ни один представитель «Грузинской мечты» не участвует в дебатах на оппозиционных каналах, однако Кобахидзе почему-то решил, что посол США будет ему отдельно объяснять смысл заявлений Госдепа.
Реакция России
Пока «Мечта» пыталась доказать, что принимает никакой не «русский», а очень даже западный закон, к дискуссии подключились и известные россияне.
Российский общественный деятель, идеолог евразийства Александр Дугин в очередной раз похвалил грузинское правительство за отстаивание суверенитета. И заодно предсказал, что будет с «либералами» дальше, если брать пример с России.
«Грузия на верном пути. Хочешь суверенитета — уничтожь пятую колонну. Мы встали на этот путь, и положительный эффект налицо. Хотя это только начало, и пока мы бьем по верхам. Сколько же либеральной агентуры еще осталось в глубинах общества — в элите, чиновничестве, образовании, культуре, бизнесе. Целые Авгиевы конюшни. Но с Божией помощью мы их вычистим»
Появление такого адвоката, как Дугин, обрадовало в Грузии отнюдь не власти. Директор Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили, который не раз выступал с академическими разъяснениями, чем же грузинский закон похож на российский Закон об иностранных агентах (ЗИА) и чем принципиально отличается от американского FARA, даже поблагодарил Дугина за наглядный пример.
«Александру Дугину полагается благодарность за его откровенность. Человек увидел, что пророссийские силы не верят нашим аргументам, и помог нам в качестве большого авторитета. Он открыто сказал две важные вещи:
1. Грузинский закон — то же самое, что и путинский «русский закон»;
2. В результате его принятия «в Грузии уничтожат остатки отвратительной пятой колонны». Так же, как они сделали это в России. Это не произойдет так, как он себе представляет. Однако всё же спасибо за предупреждение и поддержку», — написал Гоголашвили.
Грузинский политолог разъясняет, что FARA признает агентом иностранного государства любую организацию, которая на самом деле является агентом интересов и работает для продвижения интересов иностранной державы. Российский же закон признает агентом иностранной державы любого, кто использует даже небольшую сумму иностранного финансирования. Российский закон обязывает к регистрации организации, не имеющие обязательств перед какой-либо иностранной державой. Грузинский закон также совершенно не учитывает профиль деятельности и, следовательно, распространяется практически на все неправительственные организации.
«Законы типа ЗИА приняты в России, Белоруссии, Кыргызстане, Казахстане, Республике Сербской, Венгрии (отменены Европейским судом), Словакии (инициированы). Группа законов FARA с различными модификациями принята в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Израиле. Инициированы во Франции и ЕС. Целью FARA является защита национальной безопасности. Цель ЗИА — стигматизировать гражданский сектор и ослабить критическое мнение. Результат ЗИА — изгнание, ликвидация или уничтожение тысяч НПО, средств массовой информации, гражданских активистов, интеллектуалов из России», — подчеркивает политолог.
Еще проще — обращаясь к трагическому российскому опыту, — объяснил перспективу известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). На своей странице в фейсбуке он прямо обратился к Грузии с предостережением. Комментарии и реакции к этому посту оставили несколько тысяч грузинских пользователей, его цитировали все оппозиционные телеканалы.
«Мне тревожно видеть, как демократическая страна сползает по тому же склону, с которого сорвалась в пропасть Россия. Надо опасаться не политической оппозиции и не зубастой прессы, а путинизма. Опасаться не только вторжения извне, но и вторжения изнутри. А именно это сейчас и происходит. Путинизм пытается угнездиться в вашем доме — по инициативе вашего же правительства. Вы этого инфильтранта потом не выселите. Он разъест Грузию, как раковая опухоль. Знаем, проходили. Сначала «иноагенты», потом «пятая колонна», потом «террористы и экстремисты», а потом никаких друзей, кроме путинской России, у Грузии не останется. Добро пожаловать назад, под крыло двуглавого орла. Грузины, не позволяйте сделать это с вами. Берегите свободу».
Зурабишвили просит Брюссель вмешаться
Грузинские политологи откровенно признаются, что не до конца понимают, что стоит за такой настойчивостью «Мечты»: чувство безнаказанности партии, находящейся у власти уже 12 лет, стремление избавиться от независимых наблюдателей из НПО на предстоящих в октябре выборах или же выполнение ультиматума Кремля. Если Иванишвили действительно решительно настроен выполнить ультиматум, то это плохая новость для грузинской общественности: «Мечта» может и не внять доводам рассудка.
Однако остается шанс, что Иванишвили играет не только в кремлевские игры, но и немного шантажирует Запад, привлекая внимание к своей значимости.
В этом случае может выручить способ, к которому очень вовремя прибегла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Свои небольшие полномочия, но огромные связи (Зурабишвили долгие годы работала в МИД Франции) президент использовала на то, чтобы привлечь внимание к «русскому закону» на самом высоком уровне.
Саломе Зурабишвили «экстренно», как отметили в ее администрации, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом рассмотреть ситуацию в Грузии на специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17–18 апреля.
Начало протестов Зурабишвили очень подробно комментировала в своих соцсетях:
«Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». «Спецназ» с водометами и газовыми пушками готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не сдастся ре-советизации!»
Президент назвала попытку властей «протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров» — «прямой провокацией» и «российской стратегией дестабилизации».