За год, прошедший после первой неудавшейся попытки официально объявить НПО «врагами», многое изменилось — Грузия стала ближе к Европе, получив статус кандидата в ЕС, а вместе с ним и целый список условий, которые предусматривают развитие демократии. Не изменилась только риторика правящей партии, которая по-прежнему использует термины «агенты» и «вредители» в отношении тех НПО, которые занимаются расследованиями, защитой прав человека, выявлением коррупции, и в последнее время очень надоедают властям требованием провести «веттинг» — процедуру проверки работы судей.

«Мечта» спустя год вновь буквально обвиняет западные фонды в «финансировании радикализма и революционных настроений» в Грузии, и уже сейчас, безо всякого закона, называет авторитетные НПО «экстремистами». Если закон примут, все организации, чье зарубежное финансирование превышает 20% от общего их бюджета, должны будут зарегистрироваться в реестре как «организации, проводящие интересы иностранной силы».

Факт, что сегодня ни у одной партии в Грузии нет возможности вывести на улицы столько людей, чтобы до отказа заполнить площадь и вынудить власти мобилизовать спецназ, который обеспечивал бы депутатам беспрепятственный вход и выход из парламента. «Эти люди пришли сюда не из-за партийной принадлежности, протест такого масштаба спровоцировали действия «Грузинской мечты»», — подтверждают лидеры оппозиции во время включений с акции.

Несмотря на старания «Мечты» представить закон как западную, а не российскую практику, тратить время на обсуждение таких нюансов уже нет смысла, считает политолог Гия Хухашвили. «Вопрос стоит так: либо закон не примут, и тогда мы остаемся на европейском пути. Или же закон принимают, и это значит, что Грузия отказывается от европейской интеграции и идет в Российскую Империю».

Не стал терять времени на разъяснения и депутат от оппозиции Алеко Элисашвили. Накануне во время рассмотрения закона в комитете он подскочил к трибуне, за которой выступал лидер большинства Мамука Мдинарадзе и прервал его представление законопроекта ударом в ухо, после чего буквально вынес его с трибуны. На Элисашвили тут же, в комитетском зале, накинулась с побоями группа депутатов от «Мечты». Однако это не помешало оппозиционеру уже через пару часов выступать на митинге перед парламентом. Туда же попали и другие депутаты от оппозиции, которых выдворили с заседания. В итоге юридический комитет законопроект одобрил, хотя толпа на улице свистела, пела гимны Грузии и Евросоюза, и скандировала: