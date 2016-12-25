Алмазбек Атамбаев посетил с рабочим визитом Узбекистан — это первый визит президента Кыргызстана в соседнюю страну за последние восемь лет. Какие вопросы решали президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев — в нашем материале.

Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, Атамбаев вылетел в Узбекистан в рамках рабочего визита 24 декабря. На переговорах он обсудил вопросы развития двусторонних отношений между странами, а также почтил память первого президента Узбекистана — Ислама Каримова.

Железная дорога «Китай-Кыргызстан-Узбекистан»

Президенты обсудили вопросы, связанные с развитием отношений двух государств. К их числу относится и региональные проекты экономического пояса «Шелковый путь».

Узбекская сторона поддержала строительство трехсторонней железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Железнодорожная магистраль «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, далее — через Афганистан, Иран и Турцию — и с европейской сетью железных дорог.

Делимитация границ

Были обсуждены и приграничные проблемы Кыргызстана и Узбекистана. На сегодня, стороны описали 70% общей территории границ.

Президенты поручили вице-премьер-министрам решить все вопросы, относящиеся к теме границ, до середины января. Аппарат президента сообщает, что до этого времени, стороны проведут еще несколько встреч, на которых обсудят делимитацию и демаркацию границ.

Торгово-экономические отношения

В период с января по сентябрь 2016 года товарооборот между странами составил $140,3 миллионов и, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, увеличился на 46,3%. Основными статьями экспорта Кыргызстана в Узбекистан стали уголь, автомобильная техника, стройматериалы и сырые нефтепродукты.

Основные статьи импорта Узбекистана в Кыргызстан: нитрат аммония, мочевина, монит, тканые ковры, трикотажные полотна, вата, персики и прочее.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сказал, что соседние страны совместными усилиями могут нарастить экономические отношения.

Почтили память Ислама Каримова

Атамбаев в ходе своей поездки не только вел переговоры, но и посетил место захоронения первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Вместе с Шавкатом Мирзиеевым он возложил цветы на могилу экс-президента в Самарканде.

«Лидер, которого ждал народ»

Атамбаев поблагодарил коллегу за приглашение посетить Узбекистан с визитом.

«Вы тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград», — сказал он.

Этот первый визит президента Кыргызстана в соседнюю страну за восемь лет. К тому же это первый визит иностранного лидера в Узбекистан с тех пор, как Мирзиеев стал президентом.

Алмазбек Атамбаев назвал встречу с главой Узбекистана символичной, поскольку в этот день 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Фото: Султан Досалиев

Материал по теме: Как Кыргызстан и Узбекистан начали согласовывать границы