В Базар-Коргонском районе умерла избитая своей тетей семилетняя девочка.

Оригинал опубликован на сайте радио “Азаттык”. Автор: Руслан Калматов.

Милиция взяла под стражу подозреваемую и проводит следственные мероприятия. Мать девочки в свою очередь просит отпустить сестру на свободу, говоря, что не имеет к ней претензий.

Не доезжая до больницы…

Семилетняя Тахмина Кенжебаева умерла 8 декабря по дороге в больницу. За день до этого она была избита своей тетей, а в день смерти потеряла сознание по дороге в школу. Врачи обнаружили на ее теле синяки. Вот, что рассказал врач реанимационного отделения местной больницы Абдужалил Умаров:

– После доставления девочки в больницу мы ее осмотрели. У нее уже не билось сердце. На ее теле были обнаружены синяки. Мы сообщили об этом в милицию. Приехали сотрудники следственной группы и увезли тело девочки в морг.

После этого милиция задержала тетю девочки. Согласно предварительным результатам следствия, Тахмина была жестоко избита. Следователь Базар-Коргонского РОВД Нурбек Жоробеков отмечает, что за день до смерти ее избила тетя (сестра матери):

– Из-за того, что на руках и ногах девочки были обнаружены синяки, пришлось провести судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что на руке, ноге и голове у Тахмины Кенжебаевой 2008 года рождения были синяки и ссадины, нанесенные тяжелым предметом. По подозрению в этом задержана ее тетя, у которой она проживала. Она проведет под стражей два месяца.

Отец Тахмины находится на заработках в России. Ее мать, чтобы поехать на заработки за рубеж, оставила девочку три месяца назад своей сестре. Подозреваемая рассказала, что в день избиения девочки она поругалась с мужем и выместила всю злость на ней:

– Присмотреть за девочкой меня попросила сестра в сентябре. Я говорила ей, что не смогу за ней ухаживать, но, несмотря на это, она оставила ее. Я относилась к ней, как к своему ребенку. В тот день я пришла из гостей и поругалась с мужем. Разозлившись, я побила девочку за то, что она не делала уроки. Я не знала, что все так обернется. На следующий день она как обычно ушла в школу. Но по дороге она потеряла сознание. А пока ее довезли в больницу, она умерла.

«Я скучаю по маме»…

Тахмина училась в первом классе школы №8 Базар-Коргонского района. По словам учителей, у нее сначала была плохая успеваемость. Но в последнее время она говорила, что скучает по матери и поменяла свое отношение к учебе. Рассказывает ее учительница Айнаш Султанкулова:

– Сначала администрация школы, учитывая то, что ее родители из Ноокенского района и не находятся с ней рядом, отказалась принимать ее. Но позже ее тетя взяла на себя всю ответственность и обратилась к нам. Мы приняли ее. В сентябре она не успевала по учебе. Я связала это с тоской по матери. Иногда во время уроков она говорила, что скучает по маме. Я ее успокаивала и говорила, что скоро она приедет. Но я не замечала, чтобы она болела или из-за побоев пропускала уроки.

По словам следователя, мать девочки не имеет претензий к подозреваемой и написала встречное заявление. Некоторые местные жители тоже считают смерть ребенка случайностью. Они говорят, что у нее было врожденное заболевание сердца. Однако уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Специалисты связывают непрекращающиеся факты насилия над детьми с плохими условиями жизни и миграцией.

Выявлено, что только в одной Джалал-Абадской области родители 15 тысяч детей школьного возраста находятся на заработках за рубежом, а они воспитываются родственниками. Следователь Нурбек Жоробеков отмечает, что, кроме Тахмины, в семье Кенжебаевых есть еще три ребенка:

– Родители девочки проживали в селе Тоскол Ноокенского района. Ее отец Каныбек Бейшеев в мае 2014 года уехал на заработки за рубеж. Кроме Тахмины, есть дети. Двое проживают у родственников в Кочкор-Ате и обучаются в интернате. А младшая дочь была у матери. Во время допроса родственников они говорили, что умершую девочку били и до этого, «но не сильно».

По официальным данным, в прошлом году по республике зарегистрировано более 900 фактов применения насилия в отношении детей.