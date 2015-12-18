Госслужба исполнения наказаний сообщила, что в ночь с 17 на 18 декабря одна из заключенных колонии №2 совершила побег.

Сбежавшая из колонии — 32-летняя Айгуль Андаева, которая была «неоднократно судима» по статье «кража».

«Примерно в 22.20 на контрольно-следовой полосе были обнаружены следы. При проведении общей картотечной проверке осуждённых обнаружено отсутствие в строю неоднократно судимой за кражи осуждённой Айгуль Андаевой», — говорится в пресс-релизе Госслужбы исполнения наказаний.

Андаева, по данным ГСИН, является уроженкой села Таш-Кароо Алайского района в Ошской области.

Источник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил Kloop.kg, что она перепрыгнула через забор колонии.

Айгуль Андаева
Айгуль Андаева

Побег Андаевой случился через два месяца после того, как девять заключенных сбежали из следственного изолятора №50, в ходе которого были убиты трое охранников и ещё один был смертельно ранен.

Октябрьский побег девяти заключенных из СИЗО №50, в котором содержатся осужденные на пожизненное лишение свободы «особо опасные преступники», вызвал шквал критики работы ГСИН.

Глава ГСИН Алик Мамыркулов, в свою очередь, заявил о недостаточности финансирования в системе исполнения наказаний и не стал давать гарантии, что подобный побег не повторится снова.

В декабре 2015 года он признался, что лишь у 10 из 100 сотрудников системы ГСИН есть профильное образование, а остальные были «наняты с улицы».