Госслужба исполнения наказаний сообщила, что в ночь с 17 на 18 декабря одна из заключенных колонии №2 совершила побег.

Сбежавшая из колонии — 32-летняя Айгуль Андаева, которая была «неоднократно судима» по статье «кража».

«Примерно в 22.20 на контрольно-следовой полосе были обнаружены следы. При проведении общей картотечной проверке осуждённых обнаружено отсутствие в строю неоднократно судимой за кражи осуждённой Айгуль Андаевой», — говорится в пресс-релизе Госслужбы исполнения наказаний.

Андаева, по данным ГСИН, является уроженкой села Таш-Кароо Алайского района в Ошской области.

Источник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил Kloop.kg, что она перепрыгнула через забор колонии.

Побег Андаевой случился через два месяца после того, как девять заключенных сбежали из следственного изолятора №50, в ходе которого были убиты трое охранников и ещё один был смертельно ранен.

Октябрьский побег девяти заключенных из СИЗО №50, в котором содержатся осужденные на пожизненное лишение свободы «особо опасные преступники», вызвал шквал критики работы ГСИН.

Глава ГСИН Алик Мамыркулов, в свою очередь, заявил о недостаточности финансирования в системе исполнения наказаний и не стал давать гарантии, что подобный побег не повторится снова.

В декабре 2015 года он признался, что лишь у 10 из 100 сотрудников системы ГСИН есть профильное образование, а остальные были «наняты с улицы».