Российский «Первый канал» изменил сюжет о спасении женщины, упавшей на рельсы в московском метро. В новой версии журналисты упомянули и показали кыргызстанца Марата Исаева, который вместе с полицейским пришёл на помощь женщине.

Журналисты «Первого» изменили репортаж о случае в московском метро в вечерних новостях 11 февраля после шквала критики на странице канала в «Фейсбуке».

Возмущённые пользователи выразили недовольство после того, как в изначальной версии сюжета спасителем упавшей на рельсы метро женщины был назван полицейский Артём Королюк, в то время, как личность помогавшего ему уроженца Кыргызстана Марата Исаева осталась вне внимания журналистов.

Спустя несколько часов, на сайте «Первого канала» появилась новая редакция сюжета — теперь в нем упомянуто имя кыргызстанца.

«Героический поступок, один на двоих. Артём Королюк, младший сержант полиции, и Марат Исаев из Киргизии вместе молниеносно положили девушку между рельсами на живот, а потом, спотыкаясь, успели друг за другом лечь сами. Было страшно, но поступить иначе просто не могли», — этот текст и фотография Исаева были добавлены в сюжет.

Днём 11 февраля в эфире новостей вышел репортаж, в котором было упомянуто, что спасать женщину бросились двое мужчин.

«Двое мужчин успели положить девушку между рельсами на живот. Так же сделали сами. Один из них — младший сержант полиции Артём Королюк, который в тот день дежурил на станции», — говорилось в репортаже.

После этого в сюжете упоминался только один спаситель женщины — Королюк. Журналисты взяли интервью у полицейского, однако обошли вниманием личность помогавшего ему кыргызстанца, не сказав о нём ни слова.

Возмущённые пользователи «Фейсбука» в комментариях под видео раскритиковали редакционную политику канала и потребовали добавить в сюжет информацию об Исаеве.

«Псевдообъективные новости. Позор! Как так можно в наглую промолчать о втором молодом человеке», — написал пользователь Раимбек Абдымаликов.

Пользователи недоумевали, почему журналисты не назвали имени второго человека, помогавшего полицейскому.

«Вдвоём спасали, а награждение одному? В чём причина? У второго национальность не подходит для канала или что? Ребята большие молодцы! Спасибо за смелость! Но зачем замалчивают о втором герое?», — спрашивает Лана Счастливая.

«Первый» — не единственный российский канал, который почти ничего не сказал о роли Исаева в спасительной операции в метро. Другой крупный федеральный канал — «Россия 24» — в своём репортаже назвал его «ещё одним пассажиром», а канал RenTV — «мужчиной по фамилии Исаев». Телеканал ТВЦ назвал кыргызстанца «одним из очевидцев».

«И чего я прыгнул, такой глупый!»

Инцидент произошёл 11 февраля на станции московского метро «Красносельская». Женщина по имени Юлия Валь неожиданно для всех упала на рельсы из-за приступа эпилепсии. Вытащить её попытался младший сержант Артём Королюк.

На помощь ему пришёл уроженец Кыргызстана Марат Исаев — увидев приближающийся поезд, они вдвоём оттащили женщину в лоток рельсов и сами легли туда же. Когда поезд проехал, им удалось вытащить пострадавшую на платформу метро.

«[…] Когда поезд остановился над головой, и машинист стал кричать “Не двигаться, пока напряжение не снимут!”, подумал: “И чего я прыгнул, такой глупый!”. Когда лежали там в темноте, женщина пришла в себя и стала бить меня кулаками. Я не обижаюсь, она не понимала, что делает», — сказал Исаев в интервью газете «Московский комсомолец».

Женщину доставили в больницу, никто из участников происшествия не пострадал.