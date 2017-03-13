Кыргызстанец Муслим Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе памяти Яшара Догу в весовой категории до 74 кг.

Удачно выступив в квалификационном раунде, Евлоев дошел до финала, где встретился с представителем России Хетагом Цаболовым. Ведя по ходу схватки, кыргызстанец сумел сохранить свое преимущество и выиграть со счетом 6:1.

Видео финальной схватки между Евлоевым и Цаболовым:

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали представители России.

Муслим Евлоев перешел в стан сборной Кыргызстана по вольной борьбе в 2015-м году, а год спустя стал серебряным призером чемпионата республики. Ранее спортсмен выступал за российскую сборную.

В турнире приняли участие представители Турции, России, Азербайджана, Узбекистана, Польши, Македонии и других стран. Кыргызстан на первенстве представили пять борцов.

В категории до 57 кг квалификационный этап не сумел пройти Улукбек Жолдошбеков, считавшийся одним из фаворитов в своей весовой категории.

Музафар Юнусов и Бекжан Джамбулов встретились в ⅛ финала в весовой категории до 70 кг. Джамбулов сумел пройти в следующий раунд, однако там проиграл представителю Турции со счетом 4:7 и выбыл из соревнования.

Аскарбек Абдыгапар уулу также проиграл в квалификационной стадии категории до 65 кг борцу из Армении 4:8.

45-й международный турнир по вольной борьбе памяти Яшара Догу стартовал в Стамбуле (Турция) 10 марта и завершился 12 марта.

Фото: Wrestlingua.com

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