Чуйская область: За избиение жены мужчину оштрафовали на 5 000 сомов

Сокулукский районный суд оштрафовал 25-летнего мужчину за избиение супруги. Мужчина утверждал, что она не выполняла «свои женские обязанности по дому».

Сокулукский районный суд признал виновным жителя Сокулука, избившего в июне 2017 года свою супругу. В качестве наказания он должен будет выплатить штраф суммой в 5 000 сомов.

Мужчина признал свою вину и сказал, что избил супругу потому, что она не выполняла «свои женские обязанности по дому».

Он бил ее руками и ногами, и нанес черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, на лице остались кровоподтеки.

Наказание за домашнее насилие

В апреле 2017 года экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон об охране от семейного насилия. Этот законопроект обязал правоохранительные органы реагировать на каждое сообщение о домашнем насилии и защищать его жертв.

По Уголовному кодексу за нанесенные побои мужчина мог не только выплатить штраф, но и получить реальный срок.

По статье 110 Уголовного кодекса Кыргызстана (Побои) мужчину могли арестовать на три месяца или оштрафовать на сумму до 30 минимальных зарплат.

В случае, если избиение было не первым, то по 111 статье (Истязание) его должны были лишить свободы на срок до трех лет.

За нанесение вреда здоровью по статье 112 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) его могли арестовать на три месяца и оштрафовать на сумму от 30 минимальных зарплат или посадить в тюрьму на срок от полугода до года.

Каждая четвертая женщина в Кыргызстане, которая когда-либо состояла в браке, была жертвой физического насилия. Восемнадцать процентов подверглись сексуальному и эмоциональному насилию. В 98% случаев семейное насилие совершается мужем или бывшим супругом.

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