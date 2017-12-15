Одним кадром: На площади «Ала-Тоо» зажгли новогоднюю елку

В Бишкеке торжественно зажгли 25-метровую новогоднюю елку. Дерево украшает тысяча новогодних игрушек, а площадь «Ала-Тоо» — светящиеся инсталляции, деревья и декоративные домики.

Искусственную елку, украсившую площадь «Ала-Тоо» в центре Бишкека, в 2015 году подарил Кыргызстану Китай.

На 25-метровой елке около тысячи новогодних украшений и 40 тысяч светодиодных светильников.

По информации мэрии, елку украшают 87 крупных и 150 малых каркасных украшений в виде узоров.

На оформление самой площади потратили 2 млн 800 тысяч сомов. На эти деньги приобрели и оформили семь елок, два декоративных домика, 12 светящихся торшеров и конструкцию в виде цифр «2018». Кроме того, власти установили 19 декоративных инсталляций и 10 светящихся шаров.

Всего на украшение города к Новому году мэрия Бишкека потратила 15,7 млн сомов. Светодиодами и инсталляциями украшают не только площадь «Ала-Тоо», но и аллею Молодежи напротив КНУ и городской мэрии, бульвар Эркиндик, проспект Чуй и памятник Курманджан Датке в Дубовом парке.

По городу установят около 15 новогодних елок, четыре из них — в детских реабилитационных центрах. Елки также поставят в парке имени Панфилова, у филармонии имени Токтогула Сатылганова и на площади Победы.