Мэрия Бишкека объяснила расходы на новогоднее оформление

В мэрии рассказали, сколько денег ушло на подготовку и установку новогодней елки, а также на новогоднее оформление площади «Ала-Тоо».

Мэрия опубликовала отчет, в котором чиновники объяснили затраты на украшение Бишкека к Новому году — на оформление новогодней елки, площади «Ала-Тоо», а также прилегающих улиц и аллей потрачено 15 млн 580 тысяч сомов.

На украшение главной елки на площади ушло 1 млн 200 тысяч сомов. Высота дерева составляет 25 метров, ее будут украшать около тысячи новогодних игрушек и около 40 тысяч светодиодных светильников. Из них 87 крупных и 150 малых каркасных украшений в виде узоров.

На оформление самой площади потратили 2 млн 800 тысяч сомов. На эти деньги приобрели и оформили семь елок, два декоративных домика, 12 светящихся торшеров и конструкцию в виде цифр «2018». Кроме того, власти установили 19 декоративных инсталляций и 10 светящихся шаров.

На светодиодное 3D-полотно потратили 9 млн сомов. Специально для этого проложили более 3 км сигнального и около 3,5 км электрокабелей. Работы по украшению столицы и монтаж всех конструкций обошлись властям в 2,5 млн сомов.

Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова сказала, что в будущем суммы на проведение праздничных мероприятий могут быть увеличены.

«Люди хотят праздника. Мы видим и европейские и другие города, как они уже в декабре полностью очищены, оформлены, создают праздничное настроение. А мы из-за нехватки средств готовим город к середине месяца», — сказала Рыскулова.

12 декабря мэрия объявила тендер на проведение новогодних мероприятий на площади «Ала-Тоо». На это власти выделили 3,3 млн сомов.

По запросам властей, режиссер-постановщик должен провести всего три концерта на площади «Ала-Тоо» — 15 декабря торжественно зажечь елку, а 31 декабря провести одно мероприятие утром и вечером.

В обязанности режиссера войдет подготовка праздничного салюта, который будет длится не менее восьми минут, а высота залпов составит от 40 до 120 метров.

В прошлом году бишкекская мэрия потратила на новогоднее оформление города около 13 млн сомов.

В 2015 году бишкекские власти заявили, что затраты на новогоднее оформление города были «минимальными», потому что установленную в центре города ёлку подарило посольство Китая.

В 2014 году на оформление площади потратили 2,5 млн сомов. Однако жители раскритиковали усилия городских властей из-за «некрасивой» ёлки — вместо настоящих игрушек ее украсили картонными.

Новый год в 2012 году запомнился падением 23-метровой новогодней ёлки, на которую было потрачено 2 млн сомов. Тогда экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов обвинил в падении праздничного дерева устаревший железный каркас и сильный ветер.

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