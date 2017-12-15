Мэрия Бишкека установила подъемник для инвалидов в подземке возле ЦУМа

Городские власти установили подъемник для инвалидов в подземном переходе на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Установка подъемника в подземке возле Филармонии пока не начата.

Подъемник в переходе возле ЦУМа начали устанавливать в конце ноября. Когда установят подъемник в подземке возле Филармонии пока неизвестно.

Мэрия обещала установить подъемники еще в середине октября во время реконструкции переходов.

Из-за осложнившейся ситуации на границе с Казахстаном, подъемники не могли ввезти в Кыргызстан.

Реконструкцию подземных переходов возле Филармонии и ЦУМа начали весной 2017 года, потому что они находились в «предаварийном состоянии».

Всего на ремонт двух переходов выделили около 70 млн сомов.

После реконструкции в переходе возле Филармонии неоднократно протекал потолок во время дождливой погоды. Мэрия заявила, что это недоработка подрядчика и он будет устранять ее за свой счет.

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