Мэр Бишкека Албек Ибраимов сажает дерево. Фото: Мэрия Бишкека

Мэр Бишкека Албек Ибраимов участвовал в посадке саженцев на общегородском субботнике. Ранее, из-за массовой вырубки деревьев в Бишкеке, горожане не раз выступали с критикой в адрес градоначальника и даже прозвали его «дровосеком».

В Бишкеке 24 марта прошел общегородской субботник, в котором приняли участие и представители власти — президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков и столичный мэр Албек Ибраимов.

Ибраимов вместе с сотрудниками мэрии был замечен при посадке саженцев на юго-западе Бишкека, а также попал в кадр президентского фотографа на субботнике в Дубовом парке имени Чингиза Айтматова, недалеко от Белого дома.

Глава государства на субботнике попросил Ибраимова объяснить бишкекчанам, почему в городе массово вырубаются деревья.

«Горожанам нужно предоставлять достоверную информацию, во избежание различных слухов. Надо продолжать плановую работу по озеленению столицы. Бишкек не должен потерять своего облика зеленого города», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

В ответ мэр Бишкека сказал, что вырубка является вынужденной мерой, а в 2018 году взамен каждого вырубленного взрослого дерева посадят 15 саженцев.

Ранее мэра Албека Ибраимова не раз критиковали за массовую вырубку деревьев. Ради расширения дорог в Бишкеке за 2017 год вырубили почти 3000 деревьев, еще более 2500 деревьев вырубят в 2018 году.

Горожане неоднократно протестовали и подписывали петиции против вырубки деревьев, называя бишкекского мэра «Албеком-дровосеком».

По информации мэрии, взамен вырубленных деревьев в 2017 году было высажено более 10 000 саженцев. а в 2018 году планируют высадить еще более 11 000 молодых деревьев.