В Кыргызстане был задержан брат узбекского оппозиционера

Жумабай Сагидуллаев, брат лидера оппозиционного движения «Алга Каракалпакстан» Аманбая Сагидуллаева, был задержан в Кыргызстане на 48 часов 23 марта — сейчас он отпущен и получает помощь от юристов. Кыргызские правозащитники опасаются, что мужчину могут экстрадировать в Узбекистан.

О задержании Жумабая Сагидуллаева 25 марта сообщила глава «Кылым шамы», правозащитница Азиза Абдирасулова.

«В данный момент его отпустили и правовая клиника Чолпон Джакуповой оказывает ему юридические услуги», — сказала Азиза Абдирасулова в интервью журналисту Kloop.kg.

По мнению правозащитников, Жумабай Сагидуллаев был задержан из-за своего родства с лидером движения «Алга Каракалпакстан — за независимость Республики Каракалпакстан» Аманбаем Сагидуллаевым.

В Узбекистане Жумабай Сагидуллаев уже подвергался преследованию из-за политической деятельности своего брата.

Правозащитники утверждают, что Жумабай Сагидуллаев не нарушал законов Узбекистана, и переехал в Кыргызстан еще в 2016 году как беженец, ищущий политическое убежище.

Как попросивший убежища, он должен находиться под защитой страны, в которую прибыл — под защитой Кыргызстана.

Правозащитники «Кылым шамы» призывают власти Кыргызстана соблюдать нормы Международного права «О беженцах» и не экстрадировать Жумабая Сагидуллаева в Узбекистан.

Они считают, что там он может подвергнуться пыткам или смертной казни.

Летом 2017 года Жумабай Сагидуллаев просил убежище у Казахстана.

Он говорил, что благодаря схожести казахского и каракалпакского языков, сможет работать и перевезти свою семью из Узбекистана.

Из-за отсутствия нужных документов он был вынужден вернуться в Кыргызстан. Журналистам казахской редакции радио «Азаттык» он говорил, что боится, что если он вернется в Кыргызстан, спецслужбы Узбекистана могут найти его и выкрасть.

Брат Жумабая, Аманбай Сагидуллаев, возглавляет оппозиционное движение «Алга Каракалпакстан — за независимость Республики Каракалпакстан» и выступает против «оккупационной политики властей Узбекистана» и президента Шавката Мирзиеева.

Он неоднократно говорил о том, что узбекские власти преследуют его и его семью.

В 2011 году Аманбай Сагидуллаев бежал из Узбекистана в Кыргызстан, где в течение пяти лет просил убежище. Не получив его, в 2016 году он переехал в Норвегию, где получил статус беженца.

Его движение «Алга Каракалпакстан — за независимость Республики Каракалпакстан» добивается независимости народа Каракалпакстана от Узбекистана

Каракалпакстан — автономная республика, расположенная на северо-западе Узбекистана, у берегов высыхающего Аральского моря. Большую часть населения республики составляют узбеки, каракалпаки и казахи.

Сагидуллаев обвиняет власти Узбекистана во вмешательстве во внутренние дела автономной республики. Он утверждает, что Узбекистан забирает доходы Каракалпакстана в несколько млрд долларов, взамен назначая республике бюджет в 180 млн долларов, что стало причиной нищеты каракалпаков.

«Мы хотим чтобы граждане Каракалпакстан имели свободу слова, свободу выбора, не боялись принимать активное участие в политической жизни Республики Каракалпакстан», — пишет Аманбай Сагидуллаев на сайте своего движения.