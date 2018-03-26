Экс-главу аппарата правительства допросили в ГКНБ из-за «фиктивного» тендера по ремонту ТЭЦ

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности допросили бывшего главу администрации правительства Нурханбека Момуналиева. Он проходит свидетелем по делу проведения компанией «Электрические станции» ремонта котлоагрегатов на ТЭЦ Бишкека, сделанного по «фиктивному» тендеру.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что допрос Момуналиева прошел 22 марта. Он добавил, что Момуналиев проходит по делу в качестве свидетеля.

«Близкая родственница Момуналиева является учредителем компании “Aimar Energy”, с которой подписан субподрядный договор о проведении ремонта котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека», — сказал Сулайманов.

12 марта Момуналиев ушел с должности главы аппарата правительства. Он объяснил свой уход «серьезными недоработками в подготовке документов международных масштабов».

3 марта сотрудники ГКНБ задержали экс-заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева. Его подозревают в хищении и незаконном выводе денежных средств в особо крупных размерах.

По версии следствия, договора с подрядчиками на ремонт котлоагрегатов были фиктивными, а ремонтные работы осуществлялись собственными силами сотрудников бишкекской ТЭЦ.

Уголовное дело возбудили по статьям «Присвоение имущества в особо крупном размере», «Нарушение порядка проведения тендеров», «Злоупотребление полномочиями» и «Подделка документов».

Боркоев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

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