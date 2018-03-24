Как бишкекчанин озеленяет свою улицу с помощью краудфандинга

За три дня после публикации постов в социальных сетях бишкекчанин Руслан Токочев собрал 20 000 сомов на озеленение улицы Уметалиева. По его словам, деньги на покупку саженцев перечислили около 30 человек, а уже утром 24 марта он приступил к посадке деревьев.

Руслан Токочев рассказал о своих планах озеленить улицу Уметалиева в Бишкеке на своих страницах в соцсетях 20 марта.

К 23 марта на приобретение саженцев перечислили деньги около 30 подписчиков Токочева — набралась сумма в 20 000 сомов.

На собранные деньги он приобрел в питомнике Ботанического сада березы, каштаны и разные виды кустарника, и уже утром 24 марта вместе с друзьями и коллегами приступил к подготовке территории к посадке деревьев, которая начнется 25 марта.

«На этом участке раньше высаживались деревья, но никто за ними не следил и все пришло в упадок. Люди начали парковать свои машины здесь, а нам хочется, чтобы зеленых насаждений в городе было больше», — сказал он.

Токочев надеется, что его инициатива на фоне массовой вырубки деревьев в Бишкеке перерастет в новый флешмоб.

Из-за реконструкции автомобильных дорог только за 2017 год по информации «Бишкекзеленхоза» вырубили 2938 деревьев, только 840 из них были «аварийными».

По информации того же госпредприятия, взамен посадили чуть более 10 000 саженцев.

В 2018 году власти планируют вырубить еще более 2500 деревьев, посадив взамен более 11 000 саженцев.

В 2017 году массовая вырубка вызвала недовольство у горожан, которые неоднократно выходили на акции протеста и подписывали петиции против ликвидации зеленых насаждений.

В сентябре 2017 года активисты провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев — при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.