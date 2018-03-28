В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал законопроект о запрете рекламы алкоголя в интернете. Запрет вступит в силу 13 апреля.

Сообщение о подписании законопроекта вышло на сайте президента 28 марта. Закон вступит в силу через 15 дней после подписания, то есть 13 апреля.

«Закон принят в целях совершенствования законодательства о рекламе в связи с развитием технологий, а также снижения уровня потребления алкоголя населением», — говорится в сообщении.

Парламент одобрил этот законопроект 15 февраля. Согласно документу за нарушение новой нормы могут оштрафовать от 10 до 70 тысяч сомов.

Инициатором законопроекта выступило министерство экономики. Авторы проекта считают, что запрет на рекламу алкоголя в интернете «снизит алкоголизацию населения в целом и внесет вклад в создание физически здорового общества».

«Под действием алкоголя подросток буквально тупеет: и интеллектуально, и эмоционально. А недостаточно зрелый мозг подростка быстрее формирует зависимость от алкоголя», — говорилось в анализе к закону.

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