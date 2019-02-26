Звучит неплохо. Что я должен сделать?

Подать документы в ЖСКК имеют право платежеспособные кыргызстанцы старше 21 года на момент получения ипотеки, и младше 65 лет на момент ее погашения.

Еще одно важное условие — отсутствие у кандидата на получение ипотеки собственного жилья. Ну или того, которое принадлежит супругу или детям.

Если вы подходите по этим параметрам, то можно подавать документы в ЖСКК. Для этого вам нужно заполнить анкету, а также предоставить копии трудовой книжки, паспорта, свидетельства о рождении и другие документы.

Хорошо, а что за первоначальный взнос?

Для того, чтобы у большего числа желающих была возможность получить ипотеку, в ЖСКК ввели систему ипотеки с минимальными процентами. К примеру, если квартира стоит 1,5 млн сомов, то первоначальный взнос за нее составит 500 тысяч сомов.

Клиент может вносить их в ЖСКК частями несколько лет, и эти деньги будут храниться в виде депозита. К тому же, каждый год к ним будет начисляться по 3-4%.

Когда первоначальный взнос накопится, покупатель квартиры может получить ипотеку под 7-9% годовых — это зависит от суммы кредита и его срока.

Глава отдела мониторинга госипотечной компании Алмазбек Даакыбаев объяснил изданию «Азаттык», что процент депозита у ЖСКК будет меньше, чем в коммерческих банках. Однако компания гарантирует последующее получение льготной ипотеки.

Копить первоначальный взнос можно будет от 3 до 7 лет, а ежемесячный взнос составит как минимум 7 тысяч сомов. Максимальная же сумма ипотеки не должна превысить 3 млн сомов.

Из каких денег будут выплачивать эту ипотеку?

Сразу погасить первоначальный взнос и получить ипотеку не получится, потому что за счет депозитных накоплений госкомпания и будет выдавать кредиты.

Ипотеку хотят выдавать за счет самих заемщиков из-за ограниченного финансирования со стороны государства.

«Для граждан Кыргызстана будут созданы благоприятные условия для целевых жилищных сбережений, что создаст стимул, и хороший мотив к накоплению средств на решение своих жилищных проблем, что в целом благотворно воздействует на экономическое развитие нашей республики», — говорится на сайте госипотечной компании.

С 2016 года государство выдало 3995 ипотечных кредитов под 8-10% годовых для учителей, врачей и соцработников. Тем не менее, многие бюджетники не могут позволить себе брать ипотеку из-за низких зарплат.

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