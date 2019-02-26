Комитет ООН по правам человека рассмотрит дело Текебаева

Глава правозащитной клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала «Клоопу», что 26 февраля Комитет ООН в Женеве зарегистрировал для рассмотрения дело осужденного за коррупцию политика Омурбека Текебаева.

Заявку в Комитет ООН по правам человека юристы «Адилета» подали еще в июне 2018 года, комитет изучал ее почти девять месяцев.

«Сегодня мы получили официальное уведомление [о регистрации дела]. Комитет также уведомил нас об отправке обращения в правительство Кыргызстана», — сказала Джакупова.

По ее словам, у правительства Кыргызстана будет шесть месяцев, чтобы подготовить ответ на запрос Комитета ООН. После того, как официальная позиция кыргызских властей поступит в Комитет, с ней смогут ознакомиться юристы «Адилета» и подготовить свои аргументы по делу.

«По процедурам [Комитета] они должны заслушать мнения обеих сторон. Мы должны представить свою доказательную базу, правительство — свою позицию по этому делу. И потом, на основании этого, Комитет будет выносить решение», — сказала правозащитница.

Джакупова добавила, что несмотря на то, что решения Комитета ООН по защите прав человека носят рекомендательный характер, невыполнение этих требований может негативно сказаться на международном рейтинге Кыргызстана, а также на его привлекательности для доноров.

«Во всех последующих докладах о правах человека, о правовой системе Кыргызстана […] это будет либо в плюс, либо в минус играть […] В этом сила требований Комитета. Если правительство не будет [этого] учитывать, это будет обязательно учитываться всеми донорами», — сказала она.

15 февраля юристы «Адилета» обратились в Верховный суд Кыргызстана с просьбой пересмотреть приговор Омурбеку Текебаеву. В 2017 году его осудили на 8-летний срок, который потом по амнистии сократили до 4,5 лет. Политик должен выйти на свободу в 2021 году.

По словам Джакуповой, новый Уголовный кодекс, который вступил в силу с начала 2019 года, предполагает более мягкое наказание по статье, по которой осудили Текебаева. Правозащитница считает, что его дело должны пересмотреть.

Текебаева признали виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, политик за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

В ноябре 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Маевского по делу о вымогательстве $37,5 млн. В случае доказательства его вины бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.