Фото иллюстративное

«Россия является многолетним партнером Кыргызстана, и в ХХ веке страна добилась независимости благодаря России»

Аскар Акаев,
2003 год

Курманбек Бакиев,
2007 год

«Россия была и остается главным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана»

«Россия — главный стратегический партнер Кыргызстана»

Роза Отунбаева,
2011 год

Алмазбек Атамбаев,
2013 год

«Россия – наш стратегический партнер […] Я всегда говорю о том, что да, наша родина – Кыргызстан, но прародина у нас – это Енисей, Алтайские горы. Всё там тоже для нас родное»

«Россия — наш близкий, надежный союзник и важный долгосрочный стратегический партнер»

Сооронбай Жээнбеков, 2019 год

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