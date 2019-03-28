«Россия является многолетним партнером Кыргызстана, и в ХХ веке страна добилась независимости благодаря России»
«Россия была и остается главным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана»
«Россия — главный стратегический партнер Кыргызстана»
«Россия – наш стратегический партнер […] Я всегда говорю о том, что да, наша родина – Кыргызстан, но прародина у нас – это Енисей, Алтайские горы. Всё там тоже для нас родное»
«Россия — наш близкий, надежный союзник и важный долгосрочный стратегический партнер»