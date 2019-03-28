Отец братьев Азимовых попросил Путина освободить их — российские власти обвиняют братьев в организации теракта в питерском метро

Ахрал Азимов — отец Аброра и Акрама Азимовых — на пресс-конференции в Оше 28 марта обратился к главе России Владимиру Путину, который приехал в Кыргызстан с государственным визитом, и попросил российского президента освободить их.

«Я до этого тоже в Москве сделал видеообращение к президенту Путину, но никакого ответа не получил. А сегодня услышав, что Владимир Путин приехал в Кыргызстан, я обращаюсь через специальное письмо. В нем я прошу [Путина] взять под контроль дело моих сыновей, чтобы их освободили», — сказал Азимов.

Отец Азимовых утверждает, что его сыновья не имеют отношения к теракту. Он добавил, что отправит письмо-обращение Путину в посольство России в Бишкеке и в консульство в Оше.

Теракт в метро



Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек, еще более 100 пострадали. Следствие считает исполнителем теракта погибшего во время взрыва Акбаржона Джалилова, который родился в Кыргызстане.



В организации теракта российские власти обвинили братьев Аброра и Акрама Азимовых, также родившихся в Кыргызстане.



Аброр Азимов утверждает, что его задержали 4 апреля 2017 года, однако официально российское ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля. Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники говорят, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана и отправили в Москву.

Оба брата утверждают, что их задержание было «инсценировкой», они неоднократно жаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ.

Автор: Айдай Беделбек кызы