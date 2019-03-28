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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 27 марта подписал указ, который запрещает брать на работу мигрантов в 33 видах экономической деятельности на 2019 год. До конца года мигрантам, которые работают на основе патента, нельзя торговать, производить продукты и одежду, а также работать таксистами и курьерами.

Запрет также коснулся таких сфер, как строительство, образование, право и наука. Николаев заявил, что указ не нарушает федеральное законодательство и соответствует закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Однако аппарат главы Якутии уточнил российскому изданию «Говорит Москва», что под действие указа не попадают кыргызстанцы и граждане других стран ЕАЭС.

«Это ежегодный указ главы региона. […] Все сферы уже были под запретом в прошлогоднем указе. Единственное, что добавилось, это научная деятельность. Они [мигранты] так и будут работать, указ касается только патентов», — сообщили в аппарате главы Якутии.

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что в Якутии начались массовые проверки мигрантов. Это коснулось около двух тысяч иностранцев, из России выдворили 20 человек.

Антимигрантские настроения

Власти Якутии ввели запрет на работу мигрантов по патенту на фоне антимигрантских настроений и митинга в республике. Хотя в аппарате главы Якутии уверяют, что запрет не связан с этим событиями.

Одной из причин антимигрантских настроений стало сообщение, что кыргызстанец изнасиловал жительницу города Якутска. Подозреваемого в изнасиловании задержали и он дал признательные показания.

После сообщений об изнасиловании в Якутске прошел стихийный антимигрантский масштабный митинг, куда пришли более 6 тысяч человек.

В социальных сетях и приложении WhatsApp распространялись призывы нападать на мигрантов. Часть кыргызских мигрантов не вышли на работу из-за опасений за свою безопасность.

Также власти начали внеплановую проверку среди мигрантов. Через неделю после этого глава Якутии назвал антимигрантский митинг «организованной провокацией со стороны некоторых сил», но не пояснил каких.

«Мы знаем, что людей специально привозили, большая часть была в состоянии алкогольного опьянения. Осознанных требований, кроме как “Пойдем поджигать!”, “Пойдем громить!”, не было», — сказал Николаев.