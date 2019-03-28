Жээнбеков подарил Путину скакуна и щенка тайгана — видео

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан породы тайган — кыргызская борзая.
Российские СМИ пишут, что кыргызская борзая станет четвертой питомцем Путина, который известен своей любовью к собакам.
Предыдущий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также дарил Путину коня во время визита в 2017 году.
Путин 28 марта посетил Кыргызстан с государственным визитом. Стороны договорились о расширении базы ОДКБ на территории Кыргызстана, а Россия пообещала безвозмездно выделить 30 млн долларов для поддержки бюджета. Также были подписаны договора и соглашения на общую сумму в 6 млн долларов.
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