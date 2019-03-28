Чистый центральный проспект, свежепосаженные цветы, отремонтированные фонари и повешенные вдоль дороги флаги Кыргызстана и России.
Да, в Бишкек приехал Путин.
Власти Кыргызстана всем своим видом показывают, что ему здесь рады. В соцсетях тем временем шутят, что муниципальные службы за день сделали для российского президента больше, чем для горожан.
Утро 28 марта, 9:30. Мы — кыргызские журналисты — едем в цепочке автобусов в государственную резиденцию «Ала-Арча», которая находится в южной части Бишкека. На моем транспорте нарисован белый сокол на красном фоне — символ футбольной сборной Кыргызстана «Ак-Шумкар». Листочек на лобовом стекле окончательно развеивает сомнения: «Сборная Кыргызстана по футболу». Окей, сегодня мы сборная.
Мы доезжаем до госрезиденции, но нам не открывают двери автобуса. Оказывается, что в это время в здании обустраиваются российские журналисты — организаторы дали им право войти первыми и занять лучшие места. Еще ничего не началось, а наша сборная проигрывает: Айдай — 0, Путин — 1.
После 15 минут ожидания мы оказываемся перед зданием пресс-центра. Матерые кыргызские журналисты начинают охать — они замечают перед парадным входом гигантское мраморное сооружение. «За ночь что ли отстроили?» — вопрошает коллега. Еще несколько месяцев назад на этом месте из земли торчала арматура, а теперь — высокие колонны из белого камня и крыша, украшенная гербом Кыргызстана. Мой редактор шутит в чате: «Похоже на заправку».
После того, как всех накормили самсами и кофе во время брейка, начинаются полтора часа ничегонеделания. Российские и кыргызские журналисты ходят туда-сюда, выходят на перекур, шутят с коллегами — разными способами пытаются убить время. В зале также находятся сотрудники службы протокола, но они, видимо, настолько хорошо выполняют свою работу, что почти сливаются с мебелью.
Пока мы ждем президентов в здании, наши коллеги из КТРК — главного кыргызского телеканала — суетятся снаружи. У них приоритет в освещении визита, им можно снимать, как приезжают президенты, а нам нельзя. Отчасти это несправедливо, потому что всю первую часть встречи мы будем смотреть вместе со всеми кыргызстанцами по КТРК — через плазменные телевизоры, которые поставили в зале для прессы. Черные плоские ящики показывают нам лица двух бессменных кыргызских ведущих, которые пересказывают программу визита и запланированные мероприятия.
12:00. Путин опаздывает. В это время фотографы ссорятся со службой безопасности в попытке найти удобное место, чтобы снять российского президента из окна здания. Охрана, конечно же, побеждает — возмущенным фотографам указывают их места. Все продолжают ждать Путина.
12:25. Вот на экранах плазменных телевизоров показывается черный «Аурус» Путина. Российский президент выходит из машины — его встречает Жээнбеков, затем оба слушают гимны своих стран, а через пять минут они уходят на разговор за закрытыми дверями. Нам говорят ждать. Снова.
«Зык-зык» — вибрация телефона, в чате редактор спрашивает, что происходит вокруг. Я оглядываюсь: журналисты в здании делают селфи, а за окном служба протокола борется с ветром в попытке собрать ковры. Так и написала в чат: «Вообще ничего. ААААААААА. Из-за ветра ковры летают».
Опять начинаются часы ничегонеделания. Не знаю, насколько долгим ощущалось бы ожидание без телефона — обычно в госрезиденции аппараты отбирают, но в этот раз их разрешили оставить. Видимо, знали, что ждать придется долго. Часть коллег точно раздражена, они тихо возмущается между собой: «Что мы вообще здесь делаем?»
Проходит еще один час. Скролю YouTube и натыкаюсь на обзор Bad Comedian про фильм «Крым». Ха-ха, иронично. Учитывая, что вчера в Бишкеке задержали супружескую пару, которая вышла с плакатом «Путин — агрессор, убийца и оккупант».
Под колкими шутками блогера проходит еще 40 минут, и я почти забываю, что нас держат в госрезиденции уже четвертый час.
В телевизорах наконец-то появляются Путин и Жээнбеков, которые по очереди благодарят друг друга. Затем с экранов они перемещаются в наш пресс-зал, и мы видим их на этот раз своими глазами.
Президенты пересказывают итоги своей встречи. Начинает Жээнбеков и без конкретики говорит о переговорах. Он старательно произносит предложения на русском языке и почти побеждает слово «соотечественники» — выходит все равно как-то не так, но в этот раз намного лучше, чем во время новогоднего поздравления.
Затем очередь Путина. Президент России — бледный, но с уверенным голосом — пересказывает итоги более детально, чем его кыргызский коллега. Путин говорит о соглашении по «Джерую», о расширении базы ОДКБ в Канте, об амнистии мигрантам, о финансовой помощи Кыргызстану и о других межведомственных соглашениях.
После речей президентов начинается чиновничье дефилирование. Представители обеих стран пожимают друг другу руки и фотографируются с подписанными документами под аплодисменты публики. Путин и Жээнбеков говорят последние слова о важности сотрудничества и уезжают.
Нас отпускают через 20 минут после президентов. Обратно мы едем в автобусах, в этот раз не футбольных. Улицы перекрыты, за окном — дождь, мокрые милиционеры, кыргызские и российские флаги вдоль дороги и весь город в пробках.