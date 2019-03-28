Чистый центральный проспект, свежепосаженные цветы, отремонтированные фонари и повешенные вдоль дороги флаги Кыргызстана и России.

Да, в Бишкек приехал Путин.

Власти Кыргызстана всем своим видом показывают, что ему здесь рады. В соцсетях тем временем шутят, что муниципальные службы за день сделали для российского президента больше, чем для горожан.

Утро 28 марта, 9:30. Мы — кыргызские журналисты — едем в цепочке автобусов в государственную резиденцию «Ала-Арча», которая находится в южной части Бишкека. На моем транспорте нарисован белый сокол на красном фоне — символ футбольной сборной Кыргызстана «Ак-Шумкар». Листочек на лобовом стекле окончательно развеивает сомнения: «Сборная Кыргызстана по футболу». Окей, сегодня мы сборная.

Мы доезжаем до госрезиденции, но нам не открывают двери автобуса. Оказывается, что в это время в здании обустраиваются российские журналисты — организаторы дали им право войти первыми и занять лучшие места. Еще ничего не началось, а наша сборная проигрывает: Айдай — 0, Путин — 1.

После 15 минут ожидания мы оказываемся перед зданием пресс-центра. Матерые кыргызские журналисты начинают охать — они замечают перед парадным входом гигантское мраморное сооружение. «За ночь что ли отстроили?» — вопрошает коллега. Еще несколько месяцев назад на этом месте из земли торчала арматура, а теперь — высокие колонны из белого камня и крыша, украшенная гербом Кыргызстана. Мой редактор шутит в чате: «Похоже на заправку».