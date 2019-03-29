Задержанный Нурлан Карымшаков и его супруга на свободе.Судья применил подписку о невыезде в отношении обоих граждан…. Publicerat av Замир Жоошев Torsdag 28 mars 2019

Активиста Нурлана Карымшакова и его супругу Гульзану Имаеву задержали 27 марта — за день до визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Их доставили в Первомайский РОВД Бишкека и обвинили в «Разжигании межнациональной розни» по статье 313 Уголовного кодекса.

Милиция также обыскала их квартиру — об этом сообщил их старший сын. Он заснял на видео последствия обыска — по его словам, родителей обвинили в связях с «украинскими националистами».

Позже пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что в доме Карымшакова нашли более 17 тысяч долларов, а также патроны и дробь.



«[Изъято] огнестрельное оружие двухствольное ружье 16 калибра в разобранном виде, без разрешительных документов […] 10 патронов, 1 банка пороха, дробь 300 граммов», — говорится в заявлении милиции.

Правозащитница Рита Карасартова сообщила, что найденное ружье принадлежало отцу Карымшакова. «[Отец] был партийным работником, возглавлял район, умер 18 лет назад и с тех пор [ружье] заржавело, потому что лежало на балконе без использования […] 17 тысяч долларов — деньги вырученные от старой квартиры, [супруги] планировали заложить под новую и расшириться, есть договор купли-продажи», — заявила правозащитница.

