Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов 9 августа приземлился в бишкекском аэропорту «Манас». Около 200 сторонников встретили его у аэропорта.

«Я рад, что вернулся. Всем благодарен за поддержку», — сказал Бабанов своим сторонникам.

ГКНБ 8 августа сообщил, что Бабанова задержат, если он вернется в Кыргызстан. Он проходит обвиняемым по двум уголовным делам — «разжигание межнациональной вражды» и «приготовление к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам». Но второе дело пока приостановлено.

Ранее, в апреле 2019 года, Омурбек Бабанов заявлял, что собирается вернуться в Кыргызстан. В день планируемого возвращения он опубликовал фото посадочного билета. Сторонники Бабанова готовились встречать его в аэропорту, но он отменил свой приезд.

Бабанов был главным конкурентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года. После своего проигрыша и победы Жээнбекова, Бабанов покинул Кыргызстан. Вскоре на него возбудили уголовные дела.