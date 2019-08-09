Единственная экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева прокомментировала задержание своего бывшего соратника Алмазбека Атамбаева журналистам «Настоящего времени».

«Три раза он получил повестку по делу Батукаева. Это нашумевшее дело, по нему ему нужно было давать показания. По этому делу сидят в тюрьме люди, бывший генеральный прокурор сидит в СИЗО», — говорит Отунбаева.

Она считает, что в столкновениях людей и беспорядках в первую очередь виноват Атамбаев, и что кроме дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева на бывшем президенте висят «пять-шесть-семь таких дел».

Она считает вопросы, которые предъявляют Атамбаеву, «обоснованными». Отунбаева назвала Атамбаева «заядлым игроком» и человеком, на котором висят очень серьезные преступлений — «он на многое способен».

Отунбаева напомнила, что Атамбаев трижды проигнорировал повестки в МВД по делу Батукаева — из-за этого в дом бывшего главы государства пришел спецназ.

После столкновения спецназа и сторонников Атамбаева погиб замначальника Службы спецназначения ГКНБ Усенбек Ниязбеков. Кроме этого пострадало 52 человека, 20 из них все еще находятся в больницах.

Конфликт Отунбаевой и Атамбаева

Отунбаева и Атамбаев были близкими соратниками и оппозиционерами во время правления второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После переворота и побега Бакиева из страны Отунбаева стала президентом переходного периода — в течение одного года. После президентом был избран Алмазбек Атамбаев.

В 2016 году Атамбаев решил провести конституционную реформу, Отунбаева же стала критиком его инициативы. Отношения бывших соратников испортились. Позже она говорила, что оказалась с Атамбаевым по разные стороны баррикад и жалела, что Генпрокуратура не нашла доказательств репрессиям с его стороны.