Замглавы партии СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила 12 сентября, что следователи Военной прокуратуры вынесли документы и компьютеры из офисов партии, которые расположены в здании «Форума».

По словам Жолдубаевой, Военная прокуратура не предупредила членов партии об «этих процессуальных действиях».

Журналистам «Клоопа» не удалось получить комментарий от Военной прокуратуры.

Ранее соратники Атамбаева и члены СДПК обратились с жалобой в Военную прокуратуру из-за того, что их не пускают в офис партии. Социал-демократы назвали это «попыткой властей любыми способами уничтожить политобъединение». По словам депутатки парламента Ирины Карамушкиной, Военная прокуратура обещала рассмотреть их жалобу в течение 19 дней.

Сегодня днем, на заседании парламента Карамушкина обратилась к представителям ООН и БДИПЧ ОБСЕ с просьбой дать оценку аресту бывшего президента Алмазбека Атамбаева, имущества телеканалов «Апрель» и «7 канал», а также имущества офиса СДПК в здании «Форума».