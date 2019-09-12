Депутат Кожобек Рыспаев на заседании парламента 12 сентября назвал профсоюзы «монстром» и пожаловался, что они называют депутатов «баранами». Также, по словам политика, профсоюзы распродают государственное имущество и занимают свои должности «до 90 лет».

«Сейчас они собираются продать гостиницу «Достук», до этого отдали «Саякат» и распродали земли на турбазе и на Иссык-Куле», — заявил он.

Рыспаев показал скриншоты переписки — в ней якобы члены профсоюзов пишут, что «надо ослабить» депутатов, которые «пропихивают закон о профсоюзах».

«Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Пишут: “Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать”. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия», — заявил депутат. В профсоюзах выступление Рыспаева считают провокацией, созданной для одобрения нынешней редакции закона — из-за которой в июне члены профсоюзов вышли протестовать.

Рыспаев считает, что если его коллеги не поддержат закон о профсоюзах, то «они опозорятся перед общественностью».

Закон о профсоюзах

Депутаты парламента в июне приняли закон о профсоюзах и отправили его на доработку. Он «конкретизирует права профсоюзов» и «устанавливает их обязанности».

По законопроекту все профсоюзы войдут в единую федерацию и будут «в социальном партнерстве с парламентом страны». Кроме того, будут установлены правила формирования профсоюзов, их оргструктуры и количества участников.

Члены профсоюзов считают закон антиконституционным. Председатель горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев считает, что из-за законопроекта в стране не останется «независимых» профсоюзов.

«Цель нового законопроекта — сделать профсоюзы ведомыми, послушными, чтобы в дальнейшем изменить трудовое законодательство», — заявил он.

Он требует отозвать законопроект и считает, что этот закон может привести продаже всей собственности профсоюзов.

Рыспаев и прозвища депутатов

Рыспаев пообещал, что «передаст все номера телефонов» тех, кто назвал депутатов баранами. Но не пояснил куда. В правоохранительных органах заявили, что не получали заявление от депутата.

Упоминая о сравнении депутатов с баранами Рыспаев вспомнил и о том, как бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал парламент «соплей» — он тогда выступил с критикой в адрес экс-главы государства и заявил, что депутаты — «элита кыргызского народа».

А за сравнение с «хамелеоном, переходящим из одной партии в другую» депутат подал в суд на газету «Ачык Саясат». Суд обязал газету выплатить Рыспаеву компенсацию в размере 300 тысяч сом за «моральный вред» .