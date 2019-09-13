Фото: Biosphere Expeditions

Редкая кошка попала в фотоловушку вечером 15 июля. На кадре видно, что снежный барс идет по лугу. По словам участников экспедиции Biosphere Expeditions, животное засняли на южной части хребта Кыргыз Ала-Тоо.

Снежный барс относится к исчезающему виду и занесён в Красную книгу. Животное обитает на территории Китая, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана. По различным подсчетам, в Кыргызстане водится около 200 особей снежного барса. Отстрел животного в стране запрещён.