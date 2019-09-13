Председатель СДПК и депутат парламента Асель Кодуранова 13 сентября встретилась с военным прокурором Нуркамалом Набиевым. Днем ранее, следователи Военной прокуратуры изъяли из офисов СДПК компьютеры и документы и передали в ГКНБ.

По словам Кодурановой, в Военной прокуратуре изъятие партийной собственности объяснили наличием судебного решения.

«На вопрос о том, почему никого из членов СДПК не уведомили [об изъятии], они ответили, что присутствовал бухгалтер “Форума” и все было в рамках закона», — сказала она.



Ранее сторонники Атамбаева уже жаловались на то, что их не пускают на работу в офисы партии. После того, как бывшего президента задержали и поместили в СИЗО по нескольким обвинениям, на здание «Форума» и офисы организаций, которые с ним связаны, оказались под арестом.