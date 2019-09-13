Член Центральной избирательной комиссии Назарали Арипов на заседании 13 сентября напомнил о необходимости соблюдения женской квоты при закреплении за женщинами мест в парламентах. На заседании члены ЦИК обсуждали передачу мандатов в местных кенешах.

Спор между членами комиссии возник из-за вакантного места депутата в Токтогульском городском кенеше. Члены ЦИК рассматривали документ об утверждении на вакантное место депутата Урмата Тойчубекова вместо депутатки Курманжан Умаровой, которая сдала свой мандат.

Назарали Арипов заявил, что ее место в горкенеше следует передать женщине, а не мужчине. Члены комиссии ЦИК решили отправить документы о передаче мандата на доработку.

В июле 2019 года депутаты Жогорку Кенеша утвердили законопроект, согласно которому за женщинами закрепили не менее 30% мандатов на выборах в местные кенеши.

За последние три года количество депутаток по всей стране не превышало 11 процентов. Сейчас среди 8700 народных избранников по всей стране их чуть менее тысячи.

Об отсутствии женщин на руководящих постах в регионах заявляла и экс-президент Роза Отунбаева на конференции в начале марта.

По ее мнению, в стране наступили «темные времена» — женщин не допускают к руководящей работе и не дают им решать социальные проблемы. Она добавила, что в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.