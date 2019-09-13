Система безналичной оплаты проезда начала работать еще в августе этого года по двум транспортным линиям — автобус №8 и троллейбус №14 в тестовом режиме. Запуск системы оценивается примерно в 700 тысяч долларов.

Мэрия разделила карты на три категории: зеленой будут пользоваться школьники, красными — пенсионеры и люди с инвалидностью, а все остальные пассажиры будут покупать синие карты.

Карта для школьников

Учащийся может приобрести карту у администрации школы. Для этого нужно будет сообщить туда номер школы, имя и фамилию, дату рождения, а также приложить фотографию. Все эти данные затем будут храниться в базе данных школ при мэрии Бишкека.

Стоимость самой проездной карты составит 50 сом, но ее нужно будет пополнять ежемесячно на 175 сом. За эту сумму школьник может ездить неограниченное количество раз в месяц.

Учащийся сможет использовать карту как в учебное время, так и на каникулах и в праздничные дни. Карту не нужно будет менять в случае перехода в следующий класс или другую школу.

Карты для остальных пассажиров

Обычные пассажиры также смогут купить карту за 50 сом. Тем не менее, мэрия предложила вариант неограниченного количества поездок за 495 сом в месяц.

При этом, будет второй вариант. Пассажир может пополнить счет на необходимое количество поездок, если он не планирует ездить на общественном транспорте каждый день. Карты можно будет купить в киосках у остановок и в точках продажи сим-карт.