Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова пригласили на заседание госкомиссии по изучению событий в Кой-Таше, где 7-8 августа штурмовали резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На заседание также приглашены экс-депутат Равшан Жээнбеков и сторонница Атамбаева, депутатка Асель Кудуранова.

Адвокат Асанова Икрамидин Айткулов в интервью «Клоопу» заявил, что не знает, на какое количество заседаний пригласили его подзащитного. По словам адвоката, Асанов пока не обращался за юридической помощью.

В правительстве сообщили, что члены госкомиссии поделились на две группы — «по изучению причинно-следственных связей» и «по подготовке анализа» событий в Кой-Таше. В обе группы вошли депутаты, министры, представители правоохранительных органов и эксперты.

Комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создали 29 августа по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Ее возглавил вице-премьер-министр Жениш Раззаков, а в состав вошли семь депутатов, члены Совета безопасности, общественные деятели и эксперты.

Власти задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Тогда погиб один спецназовец, пострадали более 100 человек.

Увольнение Асанова

Асанова уволили 13 августа по предложению главы МВД за «предательство интересов кыргызской милиции». В министерстве заявили, что Асанов занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым 8 августа.

По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились.

Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру.

Позже появилась информация, что Асанов вынес из дома Атамбаева розовый пакет. Следователи провели у него обыск и, по словам адвоката, искали в доме Асанова деньги и документы, которые он якобы вынес из дома бывшего президента.

Сам Асанов заявил, что не согласен с обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Обвинения в получении взятки он также опровергает.

На пост замминистра МВД вместо Курсана Асанова назначили Памирбека Асанова, который оказался родственников депутата Искендера Матраимова — в обществе семью Матраимовых наделяют большим влиянием, а по мнению Атамбаева, семья Матраимова имеет влияние и на его преемника — президента Сооронбая Жээнбекова.