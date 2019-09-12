По завершению первого этапа проекта «Безопасный город», установлено 800 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом 12 сентября на заседании Антикоррупционного совета сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В пресс-службе правительства указывают, что на участках Бишкека, где установлены аппаратно-программные комплексы, количество аварий снизилось почти на 46,9%, а в Чуйской области — на 50%.

«На основании этого полагаем, что на данных участках имеет место не только снижение аварийности […], но и профилактика коррупции, а также улучшение организации движения транспорта и пешеходов, — сказал Абылгазиев.

Премьер-министр также добавил, что сейчас проводятся работы по реализации второго этапа проекта «Безопасный город». Он охватит всю территорию республики — 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пунктов страны.

Проект по фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» работает пока только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.

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