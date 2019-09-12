Полномочное представительство правительства Ошской области подтвердило обмен земли с Узбекистаном. Узбекистану была передана территория в Араванском районе, в округе Тоо-Моюн – землю у водохранилища возле села Керкидан обменяли на участок возле села Гулбаар. Демаркация границ будет проводиться в течение недели.

Участки у сел Керкидан и Гулбаар имеют одинаковую площадь в 407 гектаров. По информации Ошской администрации, обмен давно инициировался Кыргызстаном.

«Этот обмен давно инициируется кыргызской стороной. Во время последних переговоров была достигнута договоренность о делимитации границ», – говорит пресс-секретарь Ошской администрации Нуркыз Кадырбек кызы.

Теперь все водохранилище будет находится на территории Узбекистана. Зато дорога из Аравана в Ош полностью будет проходить по кыргызской территории.

Теперь вся территория водохранилища будет принадлежать Узбекистану вместе с береговой линией. У жителей кыргызского села Керкидан останется доступ к воде – к реке, выходящей из водохранилища.

Взамен Кыргызстан получает вытянутый участок территории Узбекистана у кыргызского села Гулбаар – оно находится на въезде в Араванский район, у дороги, ведущей в Ош. Раньше часть дороги, ведущей из Араванского района в Ош, относилась к территории Узбекистана — теперь она проходит по кыргызской территории.

«Участок возле села Гулбаар в Араванском районе включает в себя стратегический объект, к нему очень близко находится дорога. Во-вторых, это поливаемая территория, а участок у Керкиданского водохранилища не поливаемый, там только камни. Они (Узбекистан) поставили условие, что если вы (Кыргызстан) хотите обменять землю у входа в Араване, то вы должны дать территорию нашему айыл окмоту», — говорит Нуркыз Кадырбек кызы

Ранее, 10 сентября, у водохранилища у села Керкидан произошел конфликт между местными жителями и узбекскими пограничниками. Жителей села Керкидан в Араванском районе возмутило то, что пограничники Узбекистана устанавливают ограждения возле водохранилища. На видеозаписи с места конфликта видно, что на границе со стороны Узбекистана стоит армейская техника.

А тремя годами ранее, в 2015 году, жители Керкидана протестовали из-за сообщений о том, что землю у водохранилища отдадут соседям. Они требовали, чтобы водохранилище было отдано в равное пользование между Кыргызстаном и Узбекистаном.