Депутатка Ирина Карамушкина на заседании парламента 12 сентября обратилась к представителям ООН и БДИПЧ ОБСЕ с просьбой дать оценку аресту бывшего президента Алмазбека Атамбаева, имущества телеканалов «Апрель» и «7 канал» и офиса СДПК в здании «Форума».

«Был наложен арест на здание «Медиафорум», где был арендован офис СДПК. Если идет политическое гонение на Алмазбека Атамбаева, это не значит, что партия должна приостановить свою деятельность», — заявила депутатка.

По ее словам, согласно закону о политических партиях, вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность политических партий не допускается.

Арест имущества телеканалов «Апрель» и «7 канал» Карамушкина назвала «политическим гонением на СМИ».

Ранее соратники Атамбаева и члены СДПК обратились с жалобой в Военную прокуратуру из-за того, что их не пускают в офис партии. Социал-демократы назвали это «попыткой властей любыми способами уничтожить политобъединение». По словам Ирины Карамушкиной, Военная прокуратура обещала рассмотреть их жалобу в течение 19 дней.

События в Кой-Таше

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш. После этого Атамбаеву предъявили подозрения в применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства, покушения, массовых беспорядков.