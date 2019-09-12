Криминального авторитета Камчы Кольбаева вызвали на допрос в ОВД Жайылского района Чуйской области 11 сентября. Он проходит свидетелем в деле о мошенничестве. После допроса Кольбаева отпустили.

ГУВД Чуйской области подтвердило факт допроса кримавторитета. Однако в пресс-службе ведомства о подробностях уголовного дела сообщать отказались. Кто именно обвиняется в мошенничестве, также не сообщается.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека.

Он один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. В 2012 году он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Бишкекский городской суд в 2013 году приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии №47, хотя обвинение требовало 14 лет лишения свободы. Уже в 2014 году Кольбаев был отпущен. После его освобождения Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг».

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае. По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.