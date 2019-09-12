Партнерский материал с компанией «Шоро»
Высокие технологии активно развиваются во всем мире. В Америке никто не удивится роботу-доставщику пиццы, а в Японии дрону-полицейскому. А что насчет Кыргызстана?
Этот тест мы составили вместе с компанией «Шоро». Несмотря на прогресс в своем производстве, компания сохраняет древние рецепты кыргызских традиционных напитков. И будет так делать, даже когда в Кыргызстане появится высокоскоростной капсульный поезд Бишкек-Ош, а дети будут играть в альчики при помощи виртуальной реальности.