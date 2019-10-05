Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова собирают подписи с требованием освободить его. По словам адвоката политика, сторонники были готовы выйти на акцию протеста и создали штабы в поддержку.

«Со всех уголков Кыргызстана нам звонят простые граждане, спрашивают, почему не освобождают Садыра Жапарова. Они говорят, что выйдут на митинг, но мы их остановили. Теперь они начали собирать подписи», — сказал адвокат Шарабидин Токтосунов. Жапарова в 2017 году осудили на 10 лет.

Кто такой Жапаров

Садыр Жапаров — политик, оппозиционный правлению бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он некоторое время находился заграницей, но вернулся в марте 2017 года для участия в допросе ГКНБ. Тогда же он заявил о готовности участвовать в президентских выборах.

Едва он вернулся, как его задержали и обвинили в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году. Сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову и даже утверждал, что вина бывшего депутата недоказана.

Сторонники Жапарова вышли на акцию протеста — около 70 человек были задержаны. Тогда Жапаров, находясь в СИЗО — 1 порезал себе вены из-за «давления на семью», но был спасен.

В том же 2017 году Жапарова приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима, позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.

Летом 2018 года суд пересмотрел дело Жапарова, но оставил прежнее решение в силе. В 2019 году адвокат просил снизить срок своего подопечного, утверждая, что статьи, по которым Жапарова признали виновным, стали менее тяжкими с принятием нового Уголовного кодекса, но его просьба не была удовлетворена.

Сторонники Жапарова надеялись, что политик выйдет на свободу, как другие деятели, оппозиционные правлению бывшего президента Атамбаева. С приходом к власти президента Сооронбая Жээнбекова были пересмотрены дела десятков политиков, заключенных под стражу при Атамбаеве. Среди вышедших на свободу был и Омурбек Текебаев, задержанный в 2017 году незадолго до задержания Жапарова. Пересмотреть дело Жапарова предлагал и сам Атамбаев, уже находясь в оппозиции Жээнбекову.

В конце августа 2019 года Жапарова ненадолго выпустили на свободу, чтобы он мог похоронить сына, после чего политик снова вернулся в заключение.