Пять лет лишения свободы получил бывший начальник управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Уланбек Чалбаев. Чалбаев был задержан 16 апреля 2018 года, следствие утверждало, что при задержании в его кабинете были обнаружены 200 000 долларов — и это была взятка.

Кроме Чалбаева в деле фигурировали еще пятеро — один был оправдан, четверо приговорены к штрафам. Двое должны выплатить штраф в 220 000 сомов, один человек — 100 000 сомов.

Два миллиона сомов штрафа должен выплатить сын экс-депутата Карганбека Самакова Кубанычбек Самаков за дачу взятки, а его брат Жаныбек Самаков оправдан. Следствие считало, что братья дали взятку Чалбаеву, чтобы Бишкекский городской суд вынес решение в пользу Карганбека Самакова по его уголовному делу.

Взятка и казино

Судебный процесс Чалбаева был закрытым, дело проходило под грифом «секретно», но в ноябре дело вызвало резонанс после слухов о том, что 200 000 долларов взятки были проиграны в казино сотрудником ГКНБ.

Сначала об этом сообщили близкие Чалбаева. Отец осужденного чиновника Акматбек Чалбаев говорил, что деньги из кабинета следователя «пропали давно». Следователь, якобы растративший их, по словам Чалбаева зять депутата Канатбека Исаева.

ГКНБ отрицал, что сумма была растрачена — она все также находятся у следователя, потому что без вещественного доказательства суд не примет решение. Тем не менее адвокат Чалбаева утверждает, что на суде доказательство не предъявили.

Возможное исчезновение вещественного доказательства даже стало предметом обсуждения в парламенте — депутат Жанар Акаев потребовал у Госкомитета нацбезопасности доказательств, что 200 000 долларов не были растрачены.