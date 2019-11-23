Нуржигит Субанкулов победил на этапе «Поединок» российского музыкального шоу «Голос». На первом этапе он соперничал с Владимиром Коноваловым.

В «Поединке» два соперничающих музыканта пели одну и ту же песню — «Первый снег» группы «Моральный кодекс».

Наставник обоих музыкантов Валерий Сюткин выбрал Субанкулова — теперь кыргызстанцу предстоит выступить в туре «Нокаут». Чтобы дойти до финала и стать лучшим артистом шоу «Голос» 2019 года, Нуржигиту нужно победить в «Нокауте», четвертьфинале и полуфинале.

В шоу «Голос» не раз участвовали кыргызстанцы, но наибольшего успеха пока добился Кайрат Примбердиев, который выступил в финале шоу 2016 года и получил третье место.